V ligovém ročníku 2011/12 vstřelil za Hradec Králové jediný gól za 21 zápasů. Což nebyla úplně jízda, Pavel Černý prožil povedenější sezony. Přesto se následně dostal k zahraničnímu angažmá, konkrétně do kazachstánského celku Akzhavik Uralsk.

To bylo překvapivé angažmá, ne?

„V Kazachstánu brali většinou volné hráče a mně zrovna končila smlouva, kterou jsem neprodloužil. V květnu se mi ozval Kuba Chleboun (bývalý hráč Hradce Králové), který tam odešel půl roku přede mnou. Prý klub hledal hráče na hrot, tak jsem odletěl na týdenní zkoušku. Vrátil jsem se zpátky do Česka si jen zabalit věci.“

Když jste přiletěl do Kazachstánu, zíral jste?

„Ten rozdíl mě praštil hned do očí. Vrátil jsem se do starých časů. Nechci říct, že města byla špinavá, ale třeba v Uralsku byly dvě hlavní ulice, vymazlené, upravené, kolem parky. A pak jsem šel dál a najednou jsem si připadal, že tam zrovna skončila válka.“

Zapadl jste v pohodě?

„První půlrok jsem žil na hotelu, byl jsem tam bez rodiny, protože žena měla rodit. Nepřipadalo v úvahu, aby letěla se mnou. Velká výhoda byla, že v týmu byl český spoluhráč a asistent ze Slovenska. Díky tomu jsem neměl problém s komunikací a ruštinu jsem rychle pochytil.“

Narazil jste brzy na nějaký problém?

„Klubu došly v jednu chvíli peníze, a tak jsme se vraceli ze zápasu vlakem. Na letadlo prostě nebyly peníze. Zajímavý zážitek…“