Valachovič po premiéře v Příbrami: Jsem rozčarovaný. Co mu vadilo?

Nový trenér, staré problémy? Příbram v prvním zápase pod novým koučem Jozefem Valachovičem zahrála lépe než v předchozích partiích na Spartě (0:4) a Baníku (0:5), ale na fanfáry to pořád není. Parta od Litavky po remíze 1:1 s Brnem zůstává poslední, deset kol před koncem sezony na bezpečné pozice ztrácí sedm bodů. „Chtěli jsme z toho vytěžit víc,“ přiznal Valachovič, jenž v týdnu vystřídal odvolaného Pavla Horvátha.

Co vám po remízovém zápase s Brnem běželo hlavou?

„Byl jsem trochu rozčarovaný. Trénovali jsme tak, abychom měli tři body, ale problém byl už v prvním poločase. Byli jsme všude pozdě, nedostupovali hráče a dávali soupeři hodně prostoru. Proto jsme po první půli prohrávali.“

Musel jste o pauze v kabině zvýšit hlas?

„Kdepak, nedělal jsem v kabině bordel. Říkal jsem klukům, aby se nebáli a šli ukázat to, co umíme. Aby byli stejně živí, jako nám ukazují v tréninku. Dali jsme gól na 1:1 a měli jsme šance jít do vedení, ale mohli jsme taky inkasovat. Takže zasloužená remíza.“

K týmu jste přišel zkraje týdne a už v sobotu se hrálo. Co se dá stihnout za tak krátkou dobu?

„Vždycky je pochopitelně lepší, když máte na přípravu víc času, ale snažili jsme se využít každou chvilku. Řekli jsme hráčům, aby za minulostí udělali tlustou čáru a šli si zápas užít. Taky jsme si udělali analýzu, proč tým dával tak málo gólů a proč naopak tak často inkasoval.“

Defenzivu se vám minimálně v prvním utkání povedlo vylepšit, dostali jste jen jednu branku.

„Do defenzivy jsme pracovali trochu lépe, ale stejně jsme pouštěli soupeře do gólových šancí. Hodně nás podržel brankář Šiman, díky němu jsme zůstávali ve hře.“

Co se z vaší vize, s kterou jste do Příbrami přišel, povedlo přenést na hřiště?

„Fotbal, kterým bychom se chtěli prezentovat, jsme začali hrát až ve druhém poločase. Dál musíme pracovat na tom, abychom vytvořili tým, který si půjde za svým cílem. Tři čtyři dny jsou málo, sotva jsem stihnul poznat kádr. Máme šikovné hráče, ale proti Brnu ještě neměli úplně čistou hlavu, byly na nich vidět následky několika předchozích porážek. Společně jsme toho ještě nestihli moc natrénovat, ale v reprezentační přestávce na to budeme mít dva týdny.“