První Vrbův náraz, zdecimovaný útok i trvající komplex. Co ukázala Sparta?

První ztráta Pavla Vrby, kalamita v útoku i přetrvávající komplex. Co ukázal souboj Sparty s Českými Budějovicemi? • FOTO: Koláž iSport.cz Pětkrát to klaplo, šestý pokus už nevyšel. Ale ani trochu. Sparta v neděli vůbec poprvé od nástupu Pavla Vrby klopýtla. Z Českých Budějovic si po bezkrevném výkonu odvezla pouze bod za remízu 0:0. A ještě za něj mohla být ráda, domácí Jihočeši totiž hned třikrát orazítkovali konstrukci branky Florina Nity. Podívejte se, co všechno zápas ukázal.

První Vrbův náraz Ostře sledované angažmá začal idylicky. Sparta po nástupu Pavla Vrby vyhrála čtyři ligové zápasy v řadě, v týdnu přidala i postup do čtvrtfinále MOL Cupu proti Baníku. Šestý korálek ale na roztaženou šňůru Letenští nenavlékli. Vůbec poprvé pod úspěšným koučem narazili, bod z Českých Budějovic představuje pro aktuálně druhý tým FORTUNA:LIGY rozhodně ztrátu. Navzdory tomu, že Sparta s ohledem na předvedený výkon mohla těžko pomýšlet na víc. „Asi to byl nejhorší výkon od mého příchodu, hlavně v prvním poločase to bylo špatné. Vůbec jsme se nedokázali prosadit v mezihře, byli jsme nepřesní v předfinální fázi,“ uvedl Vrba. Vrba: Spravedlivá remíza, příliš jsme chybovali v rozehrávce

Přistřižená křídla Jestliže v předchozích utkáních dokázala být Sparta z křídelních prostorů velice nebezpečná, na Střeleckém ostrově to vůbec neplatilo. Naopak. Srdjan Plavšič ani Andreas Vindheim, jenž po půl hodině nahradil zraněného Libora Kozáka, se směrem dopředu téměř neprosadili. Když už se Sparta dostala do finální fáze, tak téměř výhradě po akcích středem hřiště. „Přitom tam naši hráči měli dost prostoru. Byla to šance, jak jít v pokutovém území do výhody. My jsme ale málo kombinovali, místo toho jsme hráli na dva tři doteky a dopouštěli se spousta nevynucených chyb,“ prohlásil Vrba. SESTŘIH: České Budějovice - Sparta 0:0. První ztráta Letenských pod Vrbou

Jihočeská zvonkohra Kdo ví, možná Florinu Nitovi píská v uších ještě teď. Dynamo totiž v nedělním duelu hned třikrát rozezvučelo konstrukci hostující branky. V 65. minutě jí v rozmezí pár vteřin trefili Matej Mršič a Karol Mészáros. První jmenovaný krásnou ranou levačkou napálil břevno, druhý z dorážky orazítkoval vzdálenější tyč. Tu pak po efektním přechodu přes Matěje Hanouska trefil v závěru i Patrik Brandner. „Vytvořili jsme si velké příležitosti, mohli jsme být trochu šťastnější. Na druhou stranu musíme zachovat pokoru, stáli jsme proti obrovsky kvalitnímu soupeři,“ zmínil domácí kouč David Horejš. České Budějovice - Sparta: Mršič nastřelil břevno, Mészáros dorážel do tyče! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné České Budějovice - Sparta: Další tyč! Tentokrát brankovou konstrukci trefil Brandner

Kalamita v letenském útoku Lukáš Juliš je mimo hru už od konce února. A v nejbližší době se na tom nic nezmění. „Musí v úterý na operaci, doba léčby by měla být zhruba čtyři týdny,“ informoval po remíze s Dynamem Pavel Vrba. Aby toho nebylo málo, Sparta přišla na jihu Čech i o Libora Kozáka. Vytáhlý střelec musel střídat už po třiceti minutách hry kvůli problému s kotníkem. „Půjde v Praze na rentgen a uvidíme, jak na tom bude,“ prohodil kouč Vrba. Večerní vyšetření odhalilo v kotníku zlomeninu. Zápas místo Kozáka na hrotu dohrával ofenzivní univerzál Adam Hložek, k dispozici totiž byl mezi náhradníky na hrot už pouze mladík Ondřej Novotný. Aktuálně patnáct ligových branek je mimo hru. České Budějovice - Sparta: Pohroma pro hosty, Kozák musel brzy vystřídat