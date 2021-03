Smetana: Nezvládali jsme základní věci. Emoce? Není to nedělní škola

Jaké bylo utkání na Slovácku vašima očima?

„Nezačali jsme úplně špatně, vytvořili jsme si vyloženou šanci, kterou jsme měli proměnit. Potom jsme opustili střed, neměli jsme odražené balony, byli jsme všude pozdě a pravidelně jsme prohrávali osobní souboje. Vyústilo to tlakem Slovácka a penaltou. V nedobírání druhých míčů jsme pokračovali, takže přišel druhý gól. Zase po sérii osobních soubojů, ve kterých nás soupeř přetlačil. Měli jsme jít do vedení my nebo držet přijatelný stav do doby, kdy se hra lámala a Slovácku očividně docházely síly. Chyba byla, že jsme do druhého poločasu nešli s lepším výsledkem. Jedině tak jsme to mohli třeba v závěru zlomit v náš prospěch, rozhodnout nebo minimálně vyrovnat. Bohužel Slovácko bylo v prvním poločase mnohem lepší.“

Vy jste pak měli tlak a územní převahu, ale kromě centrů ze stran jste si jasnou gólovku nevytvořili. Nemělo přijít ještě více šancí?

„Slovácko je jeden z nejlepších týmů v defenzivě. Jsou velmi silní v bloku, brání v deseti lidech, těžko se tam dostává. Přesto jsme si tam vytvořili spoustu nebezpečných centrů, ale místo toho, aby naši útočníci byli v náběhu, tak jeden stojí na šestnáctce a druhý na zadní tyči. To jsou základní chyby, protože takových situací tam i proti velmi dobře organizovanému mužstvu bylo dost. Včetně centrů. Víme, že je tam chceme a budeme cpát, ale nedosáhneme na ně...“

Byl první poločas tím nejslabším pod vaším vedením?

„Bohužel jo. Nezačali jsme nejhůř, ale postupem času jsme ztráceli. Chyběl nám pohyb, důraz, odražené balony, souboje... To jsou základní věci, nebyli jsme v nich dobří. Logicky to nebylo ono. Když proti Slovácku nemáte pohyb, máte problém.“

Utkání bylo vyostřené na hřišti, na tribuně i mezi lavičkami, do slovní přestřelky se během duelu zapojoval i brankář Jan Laštůvka a další. Hodně emocí, že?

„Budu upřímný: jestli byl někdo nervóznější, tak to byla domácí lavička. My jsme samozřejmě taky startovali a reagovali, ale... Nechci žalovat nebo ukazovat, ale asi by ta otázka neměla směřovat jako první úplně na mě. Taky tam byly nějaké reakce na rozhodčího, to je normální, ale větší míra byla na druhé straně. A Honza Laštůvka? Hra byla na druhé straně, bylo to v zápalu hry. Domácí trenér s ním komunikoval úplně stejně, takže to je otázka spíš pro ně. Mělo to emoce, napětí, byl to tvrdý zápas. My i Slovácko jsme chtěli vyhrát, byla tam spousta soubojů. Hrálo se o hodně, není to nedělní škola.“

Nezaskočil vás způsob, jakým Slovácko po dvoutýdenní karanténě do zápasu vletělo?

„Slovácko je nadstandardně připravený tým. Sice měli výpadek, ale určitě nějak trénovali. Na profesionálech se to úplně projevit nemusí, což se potvrdilo. Až ke konci toho měli logicky dost. Jinak jsem neviděl důvod, proč by se na nich měla pauza projevovat už od začátku nebo po celých devadesát minut.“

Proč jste na pravou stranu zálohy postavil Martina Filla?

„Chyběl nám Carlos De Azevedo, který hrál na jeho pozici, takže Martin ho nahradil.“

Pochválíte aspoň Jana Jurošku, jenž zařídil váš jediný gól, vypadal velmi aktivně a posílal do vápna řadu dobrých centrů?

„Některé centry byly podle mých představ, některé ne. Ne všechny se mu povedly. On ale centry umí, bohužel jsme se k nim dostali ve větší míře až v druhém poločase. Honza patřil k našim lepším hráčům.“