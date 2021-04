Slávista Kolář dostal helmu jako Čech: Chci se vrátit co nejrychleji

Zakrvácená tvář Ondřeje Koláře, který schytal děsivou kopačku do obličeje • Twitter.com/@JaroslavTvrdik

Kolářovi museli lékaři přímo na stadionu deseti stehy sešít tržné rány. Kromě toho po brutálním kopu hráče Rangers Kemara Roofea utrpěl otřes mozku, kontrolní vyšetření ve střešovické nemocnici potvrdilo i zlomeninu v oblasti čelní dutiny vlevo.

„Fotbal je kontaktní sport, ale tenhle zákrok je pro mě absolutně nepochopitelný. Je neuvěřitelné, že se něco takového vůbec může objevit. Při čelní srážce dát podrážku do obličeje v plné intenzitě... Jak jsem zákrok viděl, můžeme být rádi, že to nedopadlo ještě hůř. Ale už to, že tam je zlomenina, ukazuje na intenzitu, která v zákroku byla,“ řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Slavia po domluvě s odborníkem zadala výrobu ochranné masky a Koláře ponechala v domácím léčení. Během reprezentačního srazu, který zraněný brankář vynechal, mu nové vybavení připravené na míru přišlo.

„S bolestí jsem se jako brankář naučil žít, chci se vrátit co nejrychleji. Tým mě potřebuje,“ cituje Koláře předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík, který na Twitteru zveřejnil první fotku týmové jedničky v helmě a kevlarové masce. Stejnou výbavu před lety vyfasoval i Petr Čech, když v roce 2006 utrpěl v brance Chelsea frakturu lebky po úderu kolenem od Stephena Hunta z Readingu. Masku brzy odložil, helmu ale nosil až do konce kariéry v roce 2019.

Zatím není oficiálně známo, kdy se Kolář vrátí do slávistické branky. V závěrečné půlhodině s Rangers a následném ligovém klání s Opavou (4:0) jej zastoupil 18letý Matyáš Vágner. Víc než dobře - ani jednou neinkasoval. Ligový lídr má na soupisce ještě gólmany Jana Stejskala a Přemysla Kováře, i oni ale měli v nedávné době zdravotní problémy.