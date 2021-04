Bizár Baníku: místo gólu penalta, další zrušená. Až komické, řekl kouč

Jak se všechno seběhlo? Běžela 39. minuta, Baník tlačil do plných. Aktivní výkon hostů sílil centry z obou stran. A po jednom z nich začaly ve vápně zmatky. Ndefe posílal do šestnáctky míč, když na hranici pokutového území viditelně nestíhal nabíhajícího Daniela Tetoura Kamso Mara. Zjevného přidržení za dres si sudí Miroslav Zelinka všiml a okamžitě nařídil penaltu, liberecký středopolař navíc obdržel kartu navrch.

V čem je problém?

Balon po Ndefeho pasu nabral nečekaný směr a v době přerušení hry zaplul za překvapeného Milana Knoblocha, gól neplatil. Hvizd píšťalky zazněl o něco dřív. „Sudí mě rozrušil, nedokážu říct, jestli bych ale balon chytil. Spíš by dal Baník gól,“ neskrýval liberecký gólman s dovětkem, že to pro jeho celek dopadlo nejlépe, jak mohlo.

Míč si totiž postavil Patrizio Stronati a napálil tyč, od níž se sice balon odrazil zpátky ke střelci, ale dorážka, která skončila v síti, nemohla platit. Pokud brankář při penaltě nezakročí, není totiž možné situaci dohrát. Čistá rána do konstrukce situaci utla, kopalo se od brány.

„Nemám postavení, abych události hodnotil, ale… Dali jsme regulérní gól, místo toho kopeme penaltu. Nevím, jaká jsou pravidla, je to každopádně hrozná škoda,“ litoval ostravský kouč. Balon dopadl do sítě nepatrný okamžik po píšťalce, Ndefemu z kopačky balon sjel, na vyloženou šanci Baníku to nevypadalo, proto také byla hra pozastavena. „Nevím, jak vše vyhodnotit. Za setinu sekundy je balon v bráně, ale není gól. Je to až absurdní, komické,“ pokračoval Ondřej Smetana.

Ne ruka, ale hlava

Knobloch neinkasoval z penalty už počtvrté v sezoně, zlínský Tomáš Poznar a v sobotu Patrizio Stronati trefili břevno, respektive tyč, Jakuba Řezníčka z Teplic a pardubického Davida Hufa brankář Slovanu vychytal. „Bylo vidět, že Kamil (Kamso Mara) šel do souboje pozdě, protihráče stáhl. Rozhodčí neměl co řešit,“ vyprávěl Pavel Hoftych. Sudí Miroslav Zelinka se po zápase odmítl vyjádřit, ještě do přestávky přitom musel řešit druhou spornou situaci.

Balon zdánlivě trefil do ruky slovenského zadáka Martina Koscelníka, nařízen byl druhý pokutový kop. „Byl jsem v klidu, věděl jsem, že mě to zasáhlo jinde. Rozhodčí si mě zavolal k sobě, vytáhl žlutou kartu a když jsem se ptal za co, odpověděl, že za ruku. Ale dodal, že se půjde podívat na video. To mě uklidnilo,“ popisoval inkriminovaný moment 26letý pravý bek. Situace se opravdu otočila, po upozornění VAR a přezkumu videa arbitr odebral udělenou žlutou kartu a předchozí verdikt zrušil. Koscelníka trefil míč z boku do hlavy.

„Viděli jsme, že všichni naši hráči odcházejí do útočné pozice včetně těch, kteří byli blízko. Věřili jsme, že proběhla hlava,“ komentoval dění šéf liberecké lavičky. „Vůbec jsem nevěděl, co se vlastně píská. VAR nám pomohl, penalta nebyla. Dobré pocity jsem tou dobou každopádně neměl, běžela 44. minuta, hrozil druhý pokutový kop a gól do šatny. Ještěže tak,“ přidal Knobloch.

Na straně Baníku naopak radost z vývoje logicky neprobíhala. Aktivitu sporné momenty mírně utlumily, převahu nakonec ostravský celek ve výhru neproměnil. „Byli jsme naštvaní, fotbal ale takové situace někdy přináší. Mrzelo nás to, ale neovlivnilo. Hned jsme si říkali, že musíme pokračovat pořád stejně. Ve druhém poločase jsme zůstali aktivní,“ dodal Jan Juroška, který mohl duel po pauze rozseknout.

„Měl jsem asi největší šanci. Měl jsem ji proměnit, místo toho jsem si narazil kostrč. Je to škoda,“ doplnil trefným popisem situaci ze 47. minuty, kdy 28letý bek narazil do brankové konstrukce.

„Mrzí to, ale už je to pryč. Nic nezměníme. Neomlouvá nás to, Stronati má penaltu dát, přes to nejede vlak. Mám smíšené a divné pocity. Je to škoda, za výkon a práci v tréninku by si kluci výhru zasloužili,“ uzavřel Smetana. Baníku se výrazně snížily šance na evropské poháry, na čtvrtou příčku ztrácí 12 bodů, do konce ligového programu přitom zbývá devět kol.

