Guľa: V poháru nás čeká velká výzva. Limba je slušně připravený

Po téměř měsíční pauze skočila Viktoria Plzeň zpět do ligového kolotoče. Utkání s Českými Budějovicemi (2:1) zvládla slušně, herně dominovala. Nicméně o výsledek se Guľova parta strachovala do poslední minuty. „Šancí jsme měli hodně,“ hodnotil západočeský kouč první duel po nucené karanténě a reprezentační přestávce.

Jste spokojený s výhrou 2:1?

„Z mého pohledu jsme předvedli ve velké části zápasu velmi solidní výkon, od hráčů dostatečně sebevědomý, rychlý. Správně jsme reagovali na to, že jsme těsně před koncem poločasu inkasovali. Bylo tam víc věcí, o které se budeme moct opírat v dalších zápasech. Bylo důležité takhle naskočit po pauze zpět do ligy, nejen herně, ale i výsledkově. Před námi jsou další výzvy. Okamžitě po zápase potřebujeme přepnout na pohár.“ (ve středu doma čtvrtfinále proti Liberci)

Nepředstavoval jste si klidnější cestu za výhrou?

„Samozřejmě, šancí jsme měli hodně. Míče se od brankových konstrukcí odrážely trošku jiným směrem. Ale věřím, že chlapci zůstanou trpěliví a budou se držet věcí, které v zápase fungovaly minimálně do 25. minuty. Potom jsme to chtěli uhrát trošku jinak a hned se nám to vymstilo. Naštěstí jsme dobře zareagovali. Přejeme si vyhrávat vyšším rozdílem, ale i téhle výhry si ceníme. Nikdo se teď nedívá na to, jestli jsme vyhráli o gól, nebo o dva, o tři. Uhráli jsme to velmi slušně i v závěru, kdy jsme zareagovali na to, jak soupeř riskoval. To jsou cenné věci do dalších dnů, kdy půjdou zápasy v rychlém sledu.“

Bylo znát, že jste měsíc nehráli soutěžní zápas?

„Náročná otázka. Chlapci do zápasu velmi slušně vstoupili intenzitou hry. Možná nám chyběl klid a rozvaha v koncovce. Měli jsme za sebou úspěšné zápasy, hráči si vybudovali sebevědomí a najednou nás vypnuli. Dali jsme krásné góly, chtěli jsme zápas zvládnout. Byli jsme trpěliví do finální třetiny hřiště, ve vápně nám chyběla rozvaha, jak jsme delší dobu nehráli.“

Líbilo se vám, že jste hráli rychle a agresivně?

„Byly tam dobré atributy, na kterých se dá stavět a potřebujeme je dál posouvat. Mužstvo má kvalitu, chceme být ještě lepší ve finální části. Cením si i kompaktnosti v defenzivě.“

Nehráli jste až příliš komplikovaně?

„Může to tak být, někdy nám chyběl takový zabijácký instinkt, kdy to seberete a prostřelíte kompaktní blok soupeře. Ale naše kreativita je super, že to kluci zkouší a hledají možnosti. Není nutné, aby každá akce skončila hezkou šibenicí. Je důležité hledat v ofenzivě víc variant, to je z naší strany fajn, ještě to chce zvýšit produktivitu.“

Nakopne vás výhra do náročného programu?

„Věřím, že výhra podpoří naše sebevědomí, které měli kluci už před reprezentační pauzou, snad si budou víc věřit i s lepší kvalitou hřišť. Způsob myšlení, týmovost, na tom budeme stavět. Okamžitě musíme přepnout do poháru, to je pro nás obrovská výzva.“

Líbil se vám Adriel Ba Loua? Dopředu aktivní, ale chyboval u inkasované branky.

„To bylo finále celé akce, která začala autem devadesát metrů od naší brány. Vnímám to komplexně, šlo udělat víc už v úvodu akce. To je třeba jednoznačně řešit a vysvětlit si to s celým týmem, abychom tak snadno neinkasovali na 1:1.“

Obměníte sestavu na Liberec?

„To budeme řešit hned zítra. Je podstatné trefit základ, ale důležité bude i to, jaká sestava zápas dohraje, pohár může probíhat různým způsobem. Buchič (Pavel Bucha) zvládl neskutečně přechod a návrat z mistrovství Evropy, kde odehrál všechny tři zápasy, stejně tak Šulcík (Pavel Šulc) se tam zapojil do všech utkání. Chtěli jsme sestavu vyrotovat, Miro Kačer se nám blížil do základu po zranění, ale vlezla nám do toho karanténa. Mám radost z formy a kvality středových hráčů, že je z čeho vybírat.“

Už přemýšlíte nad tím, zda budete chtít Davida Limberského v týmu i další sezonu?

Mluvčí klubu Václav Hanzlík: „Jednání ohledně Davida teď nebudeme komentovat, do konce sezony zbývá dost času.“

„Výkon byl slušný od celého týmu, Limba byl stabilní. Je velmi slušně připravený, budeme ladit v průběhu nejbližších dní, jestli bude nachystaný i na pohár s Libercem. Doufám, že budou všichni fit a budeme moct vybrat silnou sestavu.“

