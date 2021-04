Trable s gólmany, posila Ševčík i neladící stopeři. Co ukázala Slavia?

Zase o něco víc se v Brně zamotala situace mezi slávistickými brankáři. Matyáš Vágner byl v 18. minutě vyloučen , do brány musel zkušený Přemysl Kovář. Neinkasoval a obstál, ale jak to bude dál? Už ve čtvrtek Slavii čeká čtvrtfinále EL na půdě Arsenalu, a jestli bude připravený Ondřej Kolář, je nejisté. „Nějaká šance tam je, ale asi ne moc vysoká,“ podotkl trenér Trpišovský. Kdyby stálá jednička chytat ještě nemohla, dostane na Emirates Stadium šanci opět včera vyloučený Vágner? A co pak v nedělním derby, kdy mladíček kvůli trestu k dispozici určitě nebude? Samé otázky...

Stoperskou jedničkou Slavie (i národního týmu) je Ondřej Kúdela, jenž si však z Walesu přivezl zranění nosu, které doprovází vysoké horečky a antibiotika. David Zima, jeho obvyklý parťák, tak dostal vedle sebe jiného kolegu. Čekal se levák Simon Deli i s ohledem na to, že Zima se po boku Afričana představí ve čtvrtek na Emirates Stadium. Trenér Jindřich Trpišovský chtěl však dopřát vytížení i Ukrajinci Tarasu Kačarabovi, a byť ho nekritizoval, bylo zřejmé, že to v srdci obrany úplně neladilo. Zlepšil se sice v rozehrávce a práci s míčem, ale dopouštěl se taktických chyb. Třeba před vyloučením brankáře Matyáše Vágnera.

Pachlopník trápil reprezentanty

Nejlepším mužem zápasu nebyl nikdo ze Slavie, ale jednadvacetiletý brněnský talent Ondřej Pachlopník, jenž by měl patřit do kádru příštích reprezentačních „lvíčat“. Technický záložník (nejen) na své pravé straně předvedl několik zajímavých individuálních akcí, jeho výkonu chyběl jen gól či vítězná asistence. „Čekají ho ještě lepší zápasy,“ pronesl s určitou dávkou naděje kouč Zbrojovky Richard Dostálek. K tomu potřebuje jediné: dostat Pachlopníka do módu, kdy takové výkony bude pravidelně opakovat. Nohy na to má, je to jen o hlavě.