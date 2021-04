Anketa osobností: Má Sparta vsadit na Dočkala? Kopecký by ho vynechal

Už zase je platný. Bořek Dočkal se ve Spartě znovu dostává do formy a právě on má řídit rudou ofenzivu v touze zvítězit na Slavii. Prosadí se dnesv Edenu? Zeptali jsme se šesti fotbalových osobností, projděte si jejich odpovědi.

Ladislav Krejčí oslavuje s Bořkem Dočkalem svůj třetí gól do sítě Teplic

„O Dočkalovi se v poslední době hodně mluví a i já si myslím, že v derby může být rozdílovým hráčem. Sparta pod koučem Vrbou šlape, a když je v pohodě směrem do ofenzivy, Bořek má svoje uplatnění. Navíc má skvělé standardky, z kterých může těžit rozjetý Ladislav Krejčí mladší.“

„V první řadě bych se zabýval otázkou, jestli je derby pro Dočkala vhodné. Myslím, že se bude hrát rychlý fotbal od brány k bráně, což není úplně pro Bořka. Pokud by ho trenér Vrba v derby opravdu nepostavil, naznačil by mu tím, že s ním moc nepočítá. Sparťanskou sestavu si umím představit bez Dočkala, zvlášť při nynější gólové formě Ladislava Krejčího mladšího.“

„Nevím, jestli se přímo gólově prosadí. Jeho větší síla bude v momentech, jako předvedl před čtvrtým gólem Jablonci, kdy nádherně nahrál Krejčímu staršímu. Tím Bořek může být v derby rozdílový hráč. Jsem za něj rád, u těchto hráčů se čeká na fázi, kdy se jim přestane dařit. Ale je to zase ten starý Dočkal, který může Spartě pomoct.“

František Cipro: Dočkal je fotbalista

Bývalý hráč a trenér Slavie

„Je to fotbalista, co si budeme povídat. Sice se situace vyvinula tak, že byl kritizovaný a zatracovaný, ale Bořek znovu prokazuje, že se bez něj Sparta neobejde. Pořád umí dát průnikovou nebo finální přihrávku, to se prostě nezapomene. A nejen jemu prospěl příchod Vrby, i když tím vůbec neříkám, že Venca Kotal je špatný trenér. Je jen jiný.“