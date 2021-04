Krejčí jako bič na Stancia. Ať předvídá, radí Hejkal. Co další souboje derby?

Útočník Slavie Jan Kuchta se dral do střelecké příležitosti, přes obranu Arsenalu se mu ale zakončit nepodařilo • Reuters

Jan Bořil gratuluje Tomáši Holešovi po gólu do sítě Arsenalu • Reuters

Radost fotbalistů Arsenalu po gólu do sítě Slavie, který vstřelil Nicolas Pépé • Reuters

Jan Kuchta vs. Martin Vitík • iSport.cz

Jakub Hromada vs. Bořek Dočkal • iSport.cz

Alexander Bah vs. Srdjan Plavšič • iSport.cz

Pokud oba nastoupí v základní sestavě, na place v Edenu se budou potkávat velice často. Defenzivní a ofenzivní záložníci. Ladislav Krejčí mladší a Nicolae Stanciu. Chlapíci, jejichž vzájemná konfrontace může výsledek nejočekávanější bitvy jara překlopit na jednu či druhou stranu.

„Myslím si, že bude rozhodovat aktuální forma. Ta je teď spíš na straně Krejčího. Daří se mu nejen střelecky, ale celkově hraje dobře. Stanciu naopak na Arsenalu moc vidět nebyl,“ konstatuje trenér Stanislav Hejkal.

Od rumunského reprezentanta to ve čtvrtek večer na Emirates Stadium skutečně nebyl kdovíjaký ohňostroj, nenechme se ale mást. Stanciu má vynikající formu. V posledních čtyřech ligových zápasech nasázel šest gólů. Pokud od někoho hrozí Spartě opravdové nebezpečí, tak rozhodně od něj.

„Jednotlivé hráče vůbec neřeším, pro nás bude nejlepší, když udržíme formu z posledních zápasů. Budeme chtít předvést naší hru,“ mávl Krejčí rukou při otázce na konfrontaci se Stanciem.

K té ovšem téměř určitě dojde. Zákonitě. Drobný Balkánec se často dostává do podhrotové pozice, kde se snaží sbírat odražené balony a pak s nimi vymýšlet kouzla a kejkle. Přesně v těchto prostorech je ovšem jako doma i mladý sparťan.

„Pro Spartu je důležité, aby v tomhle směru myslela defenzivně. Stanciu určitě nepůjde do souboje o dlouhý balon. Naopak si počká ve druhé vlně,“ upozorňuje Hejkal.

Co to znamená pro Krejčího? Že musí Stancia bránit natěsno. V prostoru před vlastní šestnáctkou mu nedopřát vůbec žádný prostor. Rumunovi totiž stačí metr, krok navíc, a už může být zle. Ať po střele ze střední vzdálenosti či finální přihrávce lépe postavenému parťákovi.

„Je důležité ho včas dostupovat a předvídat. Když je dlouhý nákop dopředu, Stanciu jde pod útočníka, protože počítá s tím, že dobere druhý balon. Z toho dokáže okamžitě střílet, když mu dáte prostor ve středu hřiště, umí z jednoho či dvou doteků zrychlit hru dopředu. Proto je důležité předvídat, co může v dané situaci udělat,“ nabízí Hejkal recept na účinnou eliminaci.

Záložník Slavie je zvyklý pracovat na velkém prostoru, kolikrát si chodí pro balony do nižší pozice, případně se stahuje k jedné z postranních čar. Nelze očekávat, že by s ním Krejčí cestoval po celém placu. Jakmile ale Stanciu bude na ose hřiště v jeho horní třetině, musí být sparťanský talent pevný. A taky důrazný, to na sešívaného tvořivce platí. Ovšem pozor, tvrdost je třeba aplikovat šikovně.

Úmyslům Pavla Vrby by totiž rozhodně neprospělo, kdyby se utkání kvůli nevybíravým zákrokům zvrhlo ve válku, jako tomu bývalo v minulosti.

„Láďa umí přitvrdit, to na Stancia platí. Vyloučení s Pardubicemi mu dalo za vyučenou, teď hraje jinak. Když fauluje, tak chytře. V tomhle směru udělal za poslední dva měsíce velký pokrok,“ chválí Hejkal.

Je jisté, že navzdory výše zmíněnému se bude Krejčí opět tlačit i do koncovky. To od něj ostatně trenér Pavel Vrba vyžaduje. Ustrážit Stancia nicméně bude sekundární (a neméně důležitý) úkol.

„Láďa Krejčí se mi ohromně líbí, hraje vynikající fotbal. Může se prosadit i proti Slavii,“ nepochybuje kouč Miroslav Jirkal.

Splní všestranný středopolař i svou obranářskou misi?

Další klíčové souboje derby:

Alexander Bah vs. Srdjan Plavšič • Foto iSport.cz

Jakub Hromada vs. Bořek Dočkal • Foto iSport.cz