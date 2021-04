Smázněte je! Souček a Coufal zas sešívaní, podpořili Slavii před derby

Velká podpora do posledních minut před derby. Fotbalisty Slavie na dálku podpořily jejich bývalé hvězdy Tomáš Souček a Vladimír Coufal. Oba jen pár minut po vítězství West Hamu nad Leicesterem oblékli sešívané dresy a poslali zdravici do Edenu: „Věříme, že to dáte!“

Nezapomínají. Ani ve chvíli, kdy útočí na ty nejvyšší příčky v Premier League. Tomáš Souček a Vladimír Coufal se sotva stihli po výhře nad Leicesterem osprchovat a už byli zpátky u hřiště Olympijského stadionu v Londýně, tentokrát v červenobílých dresech s hvězdou.

„Ahoj kluci, hráči, fanoušci. My máme teďka po zápase a hrozně se těšíme domů, až budeme koukat na vás,“ vzkázal do Prahy Tomáš Souček necelou hodinu před derby se Spartou.

Proti Leicesteru oba zaznamenali gólovou asistenci. Souček na vítězný gól Jarroda Bowena, Coufal na první trefu Jesse Lingarda. V závěru ale museli bránit vítězství 3:2.

„Užijte si zápas. My jsme dneska svoji šichtu zvládli, tak doufám, že je taky smáznete, ale budete to mít pohodlnější než my. Držte se a budem fandit. Spolu pro třetí titul,“ vykřikl do kamery bek Coufal.

I když už Eden dlouho není jejich domácím stadionem, mají ke klubu, který je poslal do světa, velmi silné pouto. Dokazuje to nejen zdravice, ale i nedávné přivítání Tomáše Součka, jenž na bývalé parťáky čekal na londýnském letišti před soubojem Evropské ligy s Arsenalem.

A v Praze se Slavii bude podpora hodit. Derby hraje samozřejmě bez diváků, ale i bez několika opor. Chybí Abdallah Sima, Peter Olayinka, David Hovorka, Ondřej Kúdela a Simon Deli. Všechno opory. Po karetním trestu do utkání nezasáhne ani brankář Matyáš Vágner.