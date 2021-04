Naděje na záchranu mizí. Nemůžeme se vzdát, burcuje brankář Opavy

Mohl se přetrhnout, Jiřímu Klímovi likvidoval šance, až to muselo být pro útočníka Mladé Boleslavi frustrující. Jenže ani brankář Tomáš Digaňa porážce Opavy na půdě Středočechů nezabránil. Nakonec dvakrát inkasoval, Slezané padli 0:2 a jejich pozice ve spodku tabulky vypadá mimořádně zle. Na nesestupovou příčku ztrácejí sedm kol před koncem devět bodů. „Nemůžeme se vzdát. My na hřišti musíme být ti poslední, kteří by měli něco vzdávat,“ burcoval Digaňa.

Dlouho jste v Boleslavi držel svůj tým. Na ránu Jaromíra Zmrhala nešlo dosáhnout?

„Udělal si kličku na levou a vystřelil mezi nohama našeho obránce. Zkoušel jsem se tam dostat, ale musím se na to ještě podívat. Na míč jsem každopádně nedosáhl.“

Co druhá inkasovaná branka od Michala Škody? Byl jste bez šance?

„Nevím. Každopádně si myslím, že kluci dobře vytlačili linii. Netroufám si říct, jestli byl ofsajd, nebo ne. Ale kdyby ano, asi by to kontrolovalo video.“

Mladá Boleslav - Opava: Škoda důraznou hlavičkou pojistil vedení, 2:0

Předtím jste zlikvidoval tři dobré šance Jiřího Klímy. Jak jste souboje s ním viděl?

„První šance vznikla po mé chybě, Heli (Helešic) mi pouštěl míč a já podklouzl. Naštěstí jsem to ještě dokázal napravit. Při té druhé jsem se mu snažil co nejvíc přiblížit, naštěstí mě trefil. A třetí situace? Byla to tečovaná střela, měl jsem štěstí, že teč nebyla do protipohybu a stačil jsem zasáhnout.“

Jak moc vám tahle porážka komplikuje boj o záchranu?

„Určitě komplikuje. Ale nemůžeme se vzdát. My na hřišti musíme být ti poslední, kteří by měli něco vzdávat.“

Mladá Boleslav - Opava: Digaňa skvěle vytáhl ránu Klímy

Nepropadáte už ale trochu skepsi, když se odstup od nesestupových míst vzdaluje a kola ubývají?

„Psychicky je to velmi těžké. Do každého zápasu chce dát každý hráč maximum, a když to pořád nevychází, je to velmi náročné. Ale nevzdáváme se, budeme bojovat do posledního kola.“

Potvrdilo se v Boleslavi, že máte velký problém v ofenzivě?

„Myslím, že jsme se dostali do nějakých šancí. V prvním poločase jsme mohli pár situací dobře zakončit, ale přihrávali jsme si do kraje. Ve druhé půli měl dobrou příležitost Renda Dedič, je škoda, že trefil brankáře.“