Hradec pouští Juliše do Liberce, získal van Burena. Kolik nabízí Como za Zadražila?

Táhlo se to. Jak z jedné, tak z druhé strany. Ale vše nakonec dospělo do tzv. bodu win-win-win-win. Spokojen je Liberec, Hradec Králové i oba fotbaloví útočníci, kteří mění adresy. Petr Juliš je podle informací iSportu definitivně novou posilou Slovanu, Mick van Buren míří na východ Čech za oblíbeným trenérem Davidem Horejšem. Kluby transfery oznámí během středy. Naopak na přestup brankáře Adama Zadražila do italského Coma to vzhledem k podprůměrné nabídce nevypadá...