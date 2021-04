Odhodlané Slovácko chce odčinit ztrátu: Na Spartu jedeme vyhrát

Slovácko v sezoně odevzdalo Pardubicím všech šest bodů. Spartě na podzim tři. A další dnes? To dopustit nehodlá. „U videa padlo, že to musíme napravit,“ informoval obránce Jan Kalabiška o dopadech porážky v úterní dohrávce v Ďolíčku. Znáte kouče Martina Svědíka. Když se rozzlobí, je zlý. Dva výpadky v řadě by těžko odpouštěl. Zvlášť když jeho tým cílí na pohárovou Evropu.

Slovácko dorazilo na pražskou Letnou naposledy předloni v červenci. Vyrabovalo ji 2:0. Na nejlepší Svědíkova parta umí, to se ví. Má herní plán, který opakovaně funguje. Teď to chce ukázat opět a posílit si pozici v první čtyřce tabulky. „Jedeme tam vyhrát. Víme, že umíme hrát mnohem lepší fotbal než s Pardubicemi,“ prohlásil odhodlaně stoper Michal Kadlec, bývalý hráč Sparty.

Z posledních patnácti bitev prohrálo Slovácko jen dvě. Se Slavií (2:3) a Pardubicemi (1:3). Poslední ztráta s nováčkem bolí mnohem víc než srdnatý odpor mistrovi. V týdnu proběhla v Uherském Hradišti dohra. Emotivní kouč Martin Svědík měl výhrady k přístupu borců. S tím, jak bohorovně nakládali s rychlým vedením 1:0. „Už na hřišti bylo vidět, jak se trenér rozčiloval. I v poločase,“ popsal Kalabiška. „Dostane to ze sebe, řekne si svoje. A pak nám to v klidu vysvětlí. Na videu jsme si to další den vyříkali.“

Únava se kumuluje, sestava je pořád rozbitá. Mimo hru zůstávají záložníci Daníček, Navrátil, Mareček, dvě třetiny základní jedenáctky nastoupí pod hrozbou čtvrté žluté karty. Přesto si Slovácko věří. „Sparta bude chtít vyhrát, ale to my taky. Má nějaké zraněné a my taky. Sestavy se teď skládají skoro samy. Čekám jiný zápas než s Pardubicemi. Když jsme jeli domů, byl jsem hodně zklamaný,“ sdělil Kadlec. „Doufám, že se to nebude opakovat.“

Užší kádr je limitem mužstva, které je blízko historickému umístění klubu a účasti v předkole Evropské konfederační ligy. Konkurence ovšem nespí. Jablonec se zase rozjel, zezadu se blíží Plzeň. Odepisovat se nedá ani Liberec. O to větší důležitost má dnešní souboj. „Narazí na sebe celky, které bojují o přední příčky. Chceme, aby to byl velmi těžký zápas i pro Spartu,“ zdůraznil Kadlec.

Jeho parťák Kalabiška, jehož start je kvůli zranění vážně ohrožen, k tomu dodal: „Dřív by se ve Slovácku asi neřeklo, že musíme napravit předchozí porážku na Spartě,“ pousmál se. Slova, která rezonovala kabinou, dokumentují, jak se Svědíkův tým během sezony mentálně posunul. Na Letnou si nejede zahrát, zkusit překvapit. Vyrazil pro body, které v úterý zbytečně nechal v nedalekém Ďolíčku. „Jsme v takové pozici, že si věříme. Trenér chce vyhrávat každý zápas, sám to tvrdí. O pohárech se nebavíme, ale vnímáme, v jaké jsme situaci,“ shrnul Kalabiška.