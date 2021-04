Liga očima fanoušků: podpora pro Kúdelu, Plzeň v průměru i prokletá Superliga

Bojovnost po vzoru hokejistů, i když vypadli play off – ta by měla zdobit i sparťanské fotbalisty, kteří se ve 27. kole vrátili na druhé místo v tabulce FORTUNA:LIGY. Slávisty potěšil jistý výkon stopera Ondřeje Kúdely v Liberci, Baník, jenž už rozehrál další dějství, se zase konečně vyvaroval chyb. Bohemians odjistili mladé pušky, Plzeň už je takový průměr. To všechno si myslí fanoušci po 27. kole FORTUNA:LIGY v tradiční rubrice serveru iSport.cz. Kromě dění v tuzemské nejvyšší soutěži ovšem budí vášně i projekt Superligy, který se u fans nesetkává s vřelým přijetím...

SLAVIA PRAHA Díky za Evropu. Trest pro velkokluby! Slavia nedokázala v odvetě na Arsenal najít účinnou zbraň, nicméně jsem spokojen. Posbírala mnoho dalších zkušeností a můžeme se těšit na další ročník pohárů. Věřím, že minimálně tak úspěšný. Mladí hráči zase budou zkušenější a tým na velké zápasy připravenější. Děkuji za parádní zážitky. Následoval zápas v Liberci, kde jsme realisticky očekávali spíše remízu a šetření opor. Ale kdo jiný než Ondra Kúdela mohl zápas rozhodnout a dovézt do Prahy tři body? Strašně mu to přeji, potom co si musel zažít za mediální pozornost. Největší fotbalová zpráva se ale objevila hned následně: o založení Superligy. Myslím, že to bude historicky největší fotbalová změna. Jsem totiž přesvědčen, že těch dvanáct klubů dokáže změnit fungování a financování fotbalu zcela zásadně. Bez respektu k ostatním se odstřihnou a odčerpají finance. Doufám, že je postihne co nejtvrdší trest. Nejen vyloučení z národních soutěží a pohárů, ale také izolace jejich mládežnických týmů. Nemám pro ně ani špetku porozumění. DAVID OCETNÍK. 42 let, AREA 114 SESTŘIH: Liberec - Slavia 0:1. Řežbu v závěru rozhodl z penalty Kúdela

SPARTA PRAHA Potřebujeme bojovnost i herní zlepšení Nejdříve bych se zastavil u našich hokejistů, kteří dostali semifinálovou sérii ze stavu 0:3 až do sedmého zápasu. Ukázali neuvěřitelnou sílu, a i když sérii nedokázali otočit úplně, jsou pro mě vlastně vítězové. Hlavně obrovská bojovnost a vůle s nepříznivým stavem něco udělat bylo to, co mi chybělo v dohrávce v Jablonci. Zápas byl právě o ní, o fotbale moc ne. Se Slováckem jsme vlastně začali tam, kde jsme s Jabloncem skončili. Hlavně první půle moc fotbalové krásy nepřinesla. Naštěstí mírné zlepšení ve druhé přineslo vítěznou branku a tolik potřebné tři body. Jsme zpátky na druhém místě, ale uhájit ho bude ještě náročné a bez herního zlepšení i složité. Tím spíš, že nás zase trápí zranění opor, hlavně zadních řad. Jinak jsem zvědavý, jak se bude vyvíjet projekt Superligy. To, že ho giganti jako PSG a Bayern nepodpoří, taky o něčem svědčí. Pro naše kluby by to znamenalo ještě větší oslabení pozice. A to ani nemluvím o zbývajících pohárových soutěžích, jejichž úroveň, prestiž i výdělky by nepochybně také klesly. MICHAL ŠEDIVÝ. 52 LET, OUTDOOR EXPERT SESTŘIH: Sparta - Slovácko 1:0. Klíčová výhra v boji o LM, vystřelil ji Wiesner

VIKTORIA PLZEŇ Jsme tým pro střed tabulky Tak se dostáváme do anglických týdnů středa-víkend-středa. A hned víme, že Zlín není Jablonec. V týdnu jsme „ševce“ bez potíží rozebrali a pěkné vítězství bylo naše. V sobotu bylo jinak, obdobně jako na podzim v Peltově. Pěkná první půle, zasloužené vedení, o druhé z naší strany radši nehovořit. Jako kdyby nás někdo vypnul, tak mi to přišlo. Jo jo, bohužel, asi je z nás tým středu tabulky, v této sezoně teda určitě. Do Evropy vede cesta zřejmě jen přes domácí pohár. Co je nad námi, s tím máme problém, a když se špatně vyspíme, tak máme potíže i s tím, co je pod námi. Od odstranění tohoto problému je tady trenér a taky vedení, které musí vybírat bojovníky, a hlavně stavět na mladých. Šulc a Matějka, to jsou moje koně, naše plzeňská krev. A musím uznat, že Staněk v bráně je fakt hodně dobrý. Jak mě štve, že to nejde vidět naživo, nejde popsat. Tak v hledišti někdy v lepších časech. Snad na podzim, na jaře už to asi nestihneme. Čest královně Viktorce, celý COVID i s naší vládou navždy pryč! KOVI. 52 let, koordinátor distribuce SESTŘIH: Plzeň - Jablonec 1:1. Dělba bodů, v závěru oba týmy zastavila břevna

BANÍK OSTRAVA Konečně bez zbytečných chyb Na Bohemce to byl nejslabší výkon pod novým trenérem. V prvním poločase jsme byli všude pozdě a pod menším tlakem domácích. Překvapivé střídání se stažením velmi slušně hrajícího Sanneha a změna rozestavení se nakonec ukázaly jako dobrý tah. Dostali jsme se více do hry a Bohemku téměř k ničemu nepustili. Nebyl to pohledný ani moc záživný fotbal, spíše boj, navíc na strašném terénu. Ale nebýt zcela zbytečného penaltového faulu v samém závěru zápasu, odvezli bychom si do Ostravy tři body. To samé jsme udělali třeba na Spartě. Děláme zbytečné individuální chyby nebo fauly, a připravujeme se tak o body. Včera jsme zvládli další domácí utkání, máme třetí výhru ve vyhnanství v řadě. Tentokrát jsme museli s Boleslaví zápas otáčet a vítězství strhli na naši stranu hlavně díky zlepšenému výkonu ve druhém poločase. A hlavně jsme se vyvarovali zbytečných chyb. Ať už ti blázni pustí lidi (nejen) na fotbal! Už toho všeho bylo dost… DAVID LIVEČ. 40 let, vedoucí prodeje SESTŘIH: Baník - Ml. Boleslav 2:1. Ostravský obrat, třetí domácí výhra v řadě