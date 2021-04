Nita? Gól zadarmo, to se nevidí, zuřil Vrba. Penaltu nechtěl komentovat

Těžko hledal slova, cloumal s ním vztek. Aby ne, Pavel Vrba nemohl být po utkání s Pardubicemi ani trochu spokojený. Jeho svěřenci měli duel s nováčkem plně ve své režii, v poločase vedli o dva góly. Po změně stran ale inkasovali extrémně lacinou branku, která je poslala do kolen. Výsledkem tak byla pouze remíza 2:2 a další mrzutá ztráta v boji o druhou příčku. „Zkazili jsme si to sami,“ láteřil Vrba.

V Ďolíčku jste Pardubicím dva body odevzdali. Souhlasíte?

„Byly to rozdílné poločasy. V tom prvním jsme dominovali, vedli 2:0. Měli jsme i další příležitosti, bylo to z naší strany dobré. Ovlivnila to hrubá chyba brankáře, dostali jsme zadarmo gól. Při tom jsme hráče upozorňovali, ať jsou opatrní. A pak uděláme takovou chybu... Potom do toho promluvila asi nervozita, přestali jsme hrát. Pardubice naopak hru zjednodušily. Pokud jde o soupeřovo vyrovnání z penalty, ani nevím, jestli to mám komentovat...“

Pardubice - Sparta: Co to je za penaltu? Čelůstka padl bez Wiesnerova zavinění

Byl tedy první inkasovaný gól pro vývoj utkání zlomový?

„Myslím, že každý viděl, co se stalo. Pokud dostaneme takhle lacinou branku hned v úvodu druhého poločasu, s mužstvem to zamává. Zavinili jsme si to sami, taková hrubka se jen tak nevidím. Pro tým, který odehraje první půli dobře, je to obrovská rána.“

Překvapilo vás, jak citelně ten moment s týmem zamával?

„Měli jsme po prvním poločase obrovskou výhodu, ale zkazili jsme si jí sami. To utkání ohromně ovlivnilo, od té doby už jsme přestali hrát. Nebyli jsme tak silní v kombinaci, nedostávali jsme se do šancí. Až pak v závěru utkání. Ztratili jsme se ze hry, bylo to špatné.“

Pardubice - Sparta: Nitova hrubka v rozehrávce, Jeřábek obloučkem ze 40 metrů snižuje, 1:2

Jak velkou komplikací v boji o druhou příčku tenhle prohospodařený duel je?

„Je to komplikace. Sice máme ztrátu jednoho bodu a zápas k dobru, já ale teď tabulku moc neřeším. Zajímá mě zápas s Pardubicemi, který jsme s přispěním vlastních chyb ve druhém poločase nezvládli. To mě mrzí víc.“

Jak jsou na tom zdravotně Filip Souček s Ondřejem Čelůstkou? První musel vynuceně střídat, druhý vůbec nebyl v nominaci.

„K hráčům, kteří se zraní v utkání, se nevyjadřuju. Budou následovat vyšetření, uvidíme. Co se týká Čelůstky, je pravděpodobné, že by mohl být pro příští zápas k dispozici.“

Pardubice - Sparta: Kontroverzní penalta! Ewerton se při odkopu nechtěně otřel o Polidara