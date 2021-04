Reiter: Jak banda žebráků, p**áme se s tím vzadu. Řev v šatně řekl vše

Co na srdci, to na jazyku. Takový je brněnský záložník Rudolf Reiter (26) vždycky. Není tak divu, že po nezvládnutém klíčovém zápase Zbrojovky s Teplicemi (0:0), ve kterém dostali domácí šanci hrát celý druhý poločas přesilovku, byl host z Baníku velmi kritický. Záchrana už moc reálně nevypadá i kvůli tomu, že Brno má se Severočechy horší vzájemný zápas. „Ale kdybych řekl, že ji nepovažuju za reálnou, tak se tady můžu sbalit a jet do prdele,“ podotkl Reiter.

Jak duel zhodnotíte?

„Hrajete zápas o život, o všechno, vytváříte si šance. Pak dostanete možnost hrát poločas přečíslení, ale bylo to paradoxně ještě horší. Působili jsme jak banda žebráků, kteří si nezaslouží absolutně nic. Každý víkend dostáváme šance díky tomu, že týmy kolem nás ztrácejí, ale my to neumíme využít. Nikdo z nás se dnes nemůže podívat do zrcadla a říct si, že tam nechal všechno.“

Máte pro to vysvětlení?

„Největší roli asi sehrála hlava. Nervozita byla znát, svazovala nám nohy, ale i tak to mělo vypadat jinak. Mohli jsme se dotáhnout na bod, takže jsme měli žrát trávu. Ale ne, my se dostaneme do strany, zasekneme to a prcáme se s tím vzadu... Místo abychom tam oslabenému soupeři sypali jeden centr za druhým, tak si jen přihráváme, z toho ztrácíme míče a soupeř nám ještě může klidně tři góly dát...“

Druhý poločas byl tristní...

„Už jsme si nevypracovali žádnou vyloženou šanci. Proti týmu, který má v poli devět lidí? To je šílené! Měli jsme hrát jinak, jednodušeji. Je to těžký, ale můžeme si za to jen my a nikdo jiný.“

Jak z toho ven?

„Problém je v nás, v nikom jiném. Pokud nejsme schopni se v takovém zápase se vybičovat k výkonu na hranici možností, tak už nevím kdy jindy. Soupeři kolem nám donekonečna dávají šanci, za dva týdny tady máme Boleslav. Nevypadalo to zle. Ale nezvládli jsme to a teď jedeme do Ostravy, která je rozjetá.“

Můžete nastoupit?

„Ne.“

Co se dělo po zápase v kabině? Křik byl slyšet až na novinářskou tribunu.

„Byl tam řev kapitána a řev jiných hráčů. Oprávněně. Zaznělo tam v podstatě to, co tady říkám vám. Každý z nás by si měl zamést před vlastním prahem. A pak si položit druhou otázku: jestli na to vůbec má. Víc bych asi už ani neříkal.“

Vypadá to, že byť v Brně hostujete, na osudu klubu vám záleží.

„To je samozřejmé. Já neřeším, jestli jsem na hostování nebo ne. Jsem prostě v Brně, v tomhle týmu. Nikdo nechce sestoupit a je jedno, jestli jste kmenovým hráčem. Nemyslím si, že by to někomu bylo jedno, ale mělo se pro to udělat daleko víc.“

A ještě něco jinak?

„Tohle vědět, tak vám to řeknu. Něco změnit... Na tréninku všichni pracujeme, jak máme. Děláme věci, které máme dělat. Ale obrovský problém je hlava. Pak už je na každém z nás, jak si to nastaví. Plus samozřejmě individuální kvalita, která je žalostná.“

Ještě vzhledem k těžkému losu považujete záchranu za reálnou?

„Kdybych vám řekl, že ji nepovažuju za reálnou, tak se tady můžu sbalit a jet do prdele. Není to deset bodů, jsou to furt jen čtyři body. Ale je třeba změnit přístup, natrhnout si prdel a předvést výkon na hranici maxima. A když to ani tak nepůjde, tak až pak si asi můžeme říct, že na to nemáme.“