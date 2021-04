Masopust po remíze: Teď zklamání, rekord doceníme až časem

Jste zklamaní, že ještě nemáte titul definitivně v kapse?

„Mrzí nás, že jsme tu ztratili dva body. Chtěli jsme to dotáhnout do konce už tady. Bohužel se nepovedlo dotáhnout některé slibné šance do gólu. Já měl asi tu největší. Mrzí mě to.“

Co jste v situaci z kraje druhého poločasu udělal špatně?

„Dostal jsem krásný balon od Standy (Tecla). Nejdřív jsem chtěl střílet na bránu, ale pak si Standa křiknul, chtěl jsem mu to dát do mrtva pod sebe. Balon jsem ale bohužel vůbec netrefil a byl z toho takový blamajz.“

Na druhou stranu jste vytvořili absolutní československý rekord v neporazitelnosti. Hřeje to?

„U mě teď převládá zklamání z toho, že jsme to nedotáhli. Ale myslím, že zpětně to budeme hodnotit dobře, přeci jen tu šňůru jsme natáhli na jednačtyřicet zápasů, což je krásné. Řekl bych, že tenhle výkon doceníme až časem.“

Nedolehla na vás trochu nervozita, že můžete získat titul?

„Těžko říct. Podle mě hrála roli trochu už i únava. Těch utkání je přece jen dost, zápasy jdou jeden za druhým, je to docela náročné. Tady to byl náročný a běhavý zápas.“

Jak těžké bylo dobývat defenzivu Bohemians?

„Bylo to náročné. Navíc na hřišti to před vápny docela skákalo. Terén není úplně ideální, když na něm hrají dva týmy (kromě Bohemians hrají v Ďolíčku ještě Pardubice). Ale to nás neomlouvá.“

Ve středu hrajete pohár v Olomouci. Kolik sil vám zbývá?

„Doufám, že dost na to, abychom postoupili.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Bačkovský – M. Dostál, Köstl (31. V. Novák), Bederka, Vondra, Schumacher (70. Osmančík) – Krch (C), Ljovin, Hronek – Keita (86. Pulkrab), Puškáč (70. Necid). Hosté: O. Kolář – Masopust, Deli, Kúdela, Bořil (C) – Hromada (61. Van Buren), Holeš – Ševčík, Stanciu (61. Traoré), Oscar (86. Júsuf Hilál) – Tecl (74. Kuchta). Náhradníci Domácí: Le Giang, Kosek, Osmančík, Necid, Pulkrab, Novák, Musil Hosté: Zima, Kovář, Kuchta, Traoré, Van Buren, Beran, Júsuf Hilál Karty Domácí: Krch, Bederka, Hronek Hosté: Júsuf Hilál Rozhodčí Julínek – Mokrusch, Flimmel (Orel) Stadion Ďolíček, Praha-Vršovice

