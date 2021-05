Dvojitý zásah, venkovní bída i obrana v plamenech. Co ukázala Sparta?

Co ukázal duel Sparty v Liberci? • FOTO: koláž iSport.cz Byla to parádní show, jak to ostatně v bitvách Sparty s Libercem historicky bývá. Střet celků, které se navzájem rády opravdu nemají, přinesl U Nisy i tentokrát masivní vlnu emocí. K tomu čtyři krásné góly, přelití skóre a konečnou remízu 2:2, která zároveň definitivně spustila mistrovské oslavy Slavie. Podívejte se, co jeden z hitů 30. kola FORTUNA:LIGY ukázal.

Liga mistrů? Dál a dál… Je to jasný cíl, opakovaně deklarovaný klubovým vedením. Sparta chce skončit druhá, aby v létě měla možnost bojovat v kvalifikaci o Ligu mistrů. Tahle meta se ovšem Letenským krůček po krůčku vzdaluje. Další problém nastal v Liberci, po remíze 2:2 totiž rudí ztrácejí na druhý Jablonec už tři body. Ano, sice drží v rukou utkání k dobru, ve zbytku soutěže ovšem mají výrazně složitější los. „Situace je složitá. Chceme hrát o druhý flek, o kvalifikaci Ligy mistrů. Je naším úkolem se o to porvat. Musíme ve zbytku ligy uhrát co nejvíc bodů a doufat, že Jablonec někde ztratí,“ zdůraznil Vrba. SESTŘIH: Liberec - Sparta 2:2. Řádil Pešek, Hosté stáhli manko za minutu

Dvě minuty, dva góly. A vykoupení Byl to jako zásah z čistého nebe. V momentě, kdy Slovan držel komfortní vedení 2:0 a utkání měl pevně ve svých pažích, Sparta v rozmezí pouhých dvou minut dvakrát udeřila. A jak! Trefy Davida Moberga Karlssona a Adama Hložka byly výstavní, učebnicové zářezy. Domácí gólman Milan Knobloch by se mezi třemi tyčemi mohl přetrhnout, a stejně by velmi pravděpodobně neměl nárok. „Škoda, že jsme soupeře nedorazili. Sparta nám dala krásné branky, utkání se tím okamžitě otočilo,“ litoval kouč Severočechů Pavel Hoftych. Liberec - Sparta: Hložek přízemní střelou bleskově srovnal, 2:2

Pešek: Kladivo na Spartu Ve Spartě fotbalově vyrůstal. A evidentně na ní má pořádnou žízeň. Jakub Pešek v neděli opět potvrdil, že na Pražany umí. Dal jim dva krásné góly, proměnit navíc další samostatný únik, mohl mít klidně i hattrick. O muži utkání nemůže být nejmenších pochyb, hostující defenziva si s rychlonohým křidelníkem absolutně nevěděla rady. „Péša měl období, kdy se mu ne tolik dařilo, ale poslední zápasy zas hraje výborně. Situace vyřešil tak, jak by je měl vyřešit. Třetí šanci chyběl kousek, hrál skvělý zápas. Je to pro nás důležitý hráč jak lidsky, tak fotbalově,“ ocenil Hoftych. Pešek se proti Spartě trefil už v létě ve finále MOL Cupu, na další posun v kariéře je evidentně připravený. Liberec - Sparta: Pešek unikl Sáčkovi a nekompromisně zakončil, 2:0

Venkovní bída pokračuje Doma to Spartě šlape, své soupeře dokáže přehrávat i porážet. Jakmile ovšem tým kolem kapitána Bořka Dočkala vyrazí za brány Letné, nastávají problémy. V Liberci to bylo už popáté za sebou, kdy Sparta venku nebrala všechny body. Naposledy se jí to povedlo 20. února ve Zlíně, což se v kontextu našlapaného programu jeví tak trochu jako pravěk. Rudí budou muset okamžitě najít recept, jak venkovní duely zvládat. Do konce sezony se představí ještě v Mladé Boleslavi a na Bohemians. Pokud chtějí opravdu pomýšlet na konečnou druhou příčku, další odevzdávky bodů už si zkrátka nemohou dovolit. Liberec - Sparta: Karlsson parádní trefou vrátil hosty do hry, 2:1