Trpišovský: Bude to o dalších výzvách. Nesmíme si myslet, že jsme nejsilnější

Přesto, když jste do Slavie před třemi a půl lety přicházel, napadlo by vás to?

„Vůbec. Já si přál se Slavií získat nějakou trofej, aspoň jednu, a povedl se hned při první příležitosti domácí pohár, což byl velký úspěch. Pak jsme to zopakovali, přidali tituly… Já si pamatuju minulé léto, když jsme byli zavření v hotelu v karanténě, už jsem o tom mluvil, jak jsme koukali na Jordana…

Že tři tituly v řadě udělají jen opravdoví šampioni…

„Já vím, že je to něco jiného, jiná soutěž, můžeme o tom polemizovat. Ale když jsem nad tím přemýšlel, a on o tom hodně mluvil, jak mu šlo o to dotáhnout to. Vezměte si, čeho všeho dosáhl, byl to možná největší sportovec v dějinách, a jemu šlo o to dotáhnout tu poslední možnost do konce. Od té doby jsem to měl v hlavě každý den, pořád jsem nad tím přemýšlel. Pak jsem právě třeba i apeloval na vedení kvůli příchodům některých hráčů, třeba Alexe Baha, na odložení některých odchodů…“

Zkrátka jít za dalším úspěchem.

„Ano, využil jsem tehdy slabší chvilku pana Tvrdíka, když jsme vyhráli derby na Spartě 3:0.“ (smích)

Jak?

„Hned po zápase mu říkám: Nesmíme nikoho prodat. Tenhle kádr to dotáhne! A on mi to tam slíbil, pak už se mu z toho těžko couvalo. A teď jsme to dokázali. Ani si neuvědomuju, jak velký to je.“

A když byste měl vzít v potaz celý tým a jeho historické zařazení v dějinách Slavie? Nechci, aby to znělo velkohubě, ale tituly sekáte skoro jako mužstva mezi válkami a za protektorátu.

„Těžko se to porovnává. Samozřejmě o WM systémech, pěti útočnících, o stažených spojkách jsem toho načetl spoustu, viděl jsem sestřihy gólů Pepiho Bicana, ale nikdy jsem neviděl tehdejší zápas. Zajímavé je to z našeho pohledu spíš tak, kolik hráčů se na tom celém podílelo, kolik bylo odchodů. Vím, že některé týmy mají ve svých ligách dlouhé série, ale většinou zůstávají déle pohromadě. Já si opravdu nejvíc cením toho, že nám odcházeli fakt klíčoví hráči, vždycky to byli lídři a my se s tím vždycky vyrovnali, nekolísali jsme. Teď se kluci v kabině fotili po skupinkách, kdo má čtyři tituly, kdo tři… A nejpočetnější byly ty skupinky se dvěma a jedním titulem.“

Tak teď, když máte takovou zkušenost, budete třeba svolnější k odchodům? Kvůli ekonomice klubu. A protože máte v sebe důvěru, že se i s velkými zásahy do sestavy zkrátka umíte vyrovnat.

„Tohle je velké téma na dlouhou dobu. Slíbil jsem, že je v létě nutné pustit někoho, víme, že musíme doplňovat rozpočet z prodejů hráčů, abychom ho udrželi. Pomáhá nám příspěvek od majitelů zaplaťpánbůh, ale my si na sebe musíme vydělat. I pak na ty přestupy dovnitř. Je otázka, jak dlouho se nám tohle bude dařit, zatím jsme měli štěstí, nebo dělali jsme dobrá rozhodnutí a vždycky nás momentálně někdo táhnul, zatímco ostatní se vypracovávali. Teď třeba Lukáš Provod, lídr, pro nás důležitý hráč, taky se vyprofiloval po nějaké době, kdy tým táhli jiní.“

A ty finance?

„Ano, i to je velká otázka, jak dlouho budeme zvládat prodávat hráče za hodně a nahrazovat je nákupy za půl milionu, milion, nebo milion a půl eur. Protože v té počáteční fázi je vždycky při té výměně na postu nějaký úbytek, chvíli to trvá, než se nový hráč dostane do topu. Ideální je, aby za půl roku odešel maximálně jeden důležitý hráč, ale uvidíme, jak masivní to bude teď v létě, abychom tu taky nestáli bez pěti hráčů… Jde o to, abychom neusnuli na vavřínech, že jsme nejlepší, nejsilnější, neporazitelní. Bude to zase o dalších výzvách.“