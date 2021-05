Zmar Plzně: Hruška na hruškách i cedník vzadu. Bude Guľa uchráněn?

Nezaujatého diváka dramatický zápas se šesti góly musel bavit. Zodpovědné osoby v Plzni ale už tolik ne. Divoká remíza 3:3 s Příbramí znamená pro Viktorii bolavou ztrátu, ke které vůbec nemuselo dojít. Indviduální chyby v čele s gólmanem Alešem Hruškou nechápal ani těžce zkoušený Adrian Guľa. Přežije na trenérské sesli? Co všechno ukázal sobotní zápas?

Hruška na hruškách Při zdravotních problémech rozchytaného Jindřicha Staňka se mezi tři plzeňské tyče vrátil Aleš Hruška. Zkušený gólman ale proti svému bývalému klubu vybouchl. V prvním poločase na něj šly dvě střely a dvakrát lovil míč ze sítě, čisté svědomí nemá především u druhé branky Martina Nového. V závěru sice ustál nájezd od Lubegy, poslední střela zápasu ale podtrhla jeho mizerný výkon. Hruška zůstal daleko z brány a chytrým obloučkem ho nachytal Filip Zorvan. „Tohle ani nepotřebuje komentář,“ zlobil se trenér Guľa. Plzeň - Příbram: Velké drama! Zorvan mocným obloučkem přehodil Hrušku, 3:3

Cedník v obraně Naprosto tristní plzeňský výkon směrem dozadu demonstroval už první gól. Filip Kaša přihlížel centrujícímu Edrisovi, Jakub Brabec a David Limberský se po sobě dívali, jak ve vápně hlavou zakončuje úplně volný Tomáš Pilík. Limberský vzápětí musel kvůli svalovému problému dolů. O chvíli později tři plzeňští zadáci zůstali v roli diváků a dopustili zakončení Martina Nového, který zdálky prostřelil Hrušku. Vrcholem bylo laxní bránění Filipa Zorvana, který prvním ligovým gólem kariéry trefil poslední akcí zápasu konečnou remízu. „Velké zklamání z individuálních výkonů,“ připustil rozmrzelý Guľa. Plzeň - Příbram: Úplně volný Pilík hlavičkou šokoval Štruncovy sady, 0:1 Plzeň - Příbram: Nového přízemní pumelice zapadla za Hrušku, 0:2

Poprvé se na fotbal v Plzni po dlouhé koronavirové stopce podívali alespoň nějací fanoušci. Místo pěkného sobotního zážitku ale přišlo na tribunách těžké rozčarování. „Guľa ven, Guľa ven,“ ozývalo se za stavu 0:2 před koncem prvního poločasu. Stejný pokřik zazněl i po pauze a nevole sílila, když mužstvo přišlo o výhru posledním pokusem od Filipa Zorvana. „Jsem zodpovědný za to, co se stalo, musím to přijmout,“ pravil chlapsky Guľa. Vedení hned večer zasedlo a řešilo jeho setrvání. Utkání s Příbramí ale spíš jde za hráči, než za koučem, který bezmocně přihlížem hloupým individuálním chybám. Plzeň - Příbram: Guľa ven, křičí fanoušci na trenéra Viktorie

Kobrovo uštknutí Do druhého poločasu vlétl Zdeněk Ondrášek rozpumpovaný a v rozmezí pěti minut se dostal ke třem zajímavým pokusům. Ani jednou ale nedal. Výborně ho vychytal pozorný gólman Jakub Šiman, dvě další nebezpečné hlavičky šly mimo. Bojující „Kobra“ uštknula až v závěru, plzeňský forvard dokončil obrat na 3:2. Šlo o jeho první ligový zásah od 31. ledna, jenže ke třem bodům nevedl. „Je to strašný, co jsme předvedli,“ nechápal zpackaný závěr 32letý forvard. Plzeň - Příbram: Obrat v závěru! Šimanova chyba, Ondrášek dorazil, 3:2