Odstřelit Guľu? Další blamáž Plzně jde jednoznačně za hráči

Zachoval se jako chlap, divokou plichtu 3:3 s Příbramí vzal Adrian Guľa na sebe. Štiplavé skandování diváků, kteří chtějí jeho hlavu, chápal, před vlastní odpovědností se neskrýval. Zároveň však přiznal obrovské osobní zklamání z výkonů hráčů, kteří by měli být oporami. Jenže místo toho totálně vyhořeli. „Nemyslím si, že by fanoušci tým nepodrželi, fandili, věřili v obrat, který se nakonec povedl. Jenže jsme to totálně zahodili do koše vlastní hloupostí,“ přiznal zklamaně.