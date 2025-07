Dvě fiaska na úvod: Pardubice a Teplice řeší defenzivní trable, posily i těžký los

Síla obou soupeřů je nesrovnatelná – Plzeň patří na samou špici tabulky, Zlín je nováček. I proto byl odlišný i přístup obou trenérů. Zdenko Frťala zuřil jako málokdy, David Střihavka volil smířlivý tón. „Kluci ukázali bojovnost. V deseti případech můžete s Plzní udělat třeba dvakrát dobrý výsledek. Ale čekal jsem, že budeme víc kousat,“ přiznal mladý kouč.

Narazil na ofenzivní hru – Pardubice zaznamenaly dle Opty xG o hodnotě 0,16, jejich páté nejnižší v prvoligové historii. To mají vylepšit estonský reprezentant Robin Saarma a vysoký Belgičan Simon Bammens. Ale při inkasovaném „bůru“ je jasné, že problém byl na opačné straně.

1. gól – nepovedený odkop mladičkého Mikuláše Konečného, 2. gól – špatně bráněná standardka Dominikem Maškem, 3. gól Šulcova krásná rána, ke které ho ale jednoduše pustil Jan Trédl, který pak neuhlídal ani Matěje Vydru u čtvrté branky. 5. gól? Špatná komunikace stoperů Louise Lurvinka s Davidem Šimkem. Pod debakl se tak kompletně podepsala pětičlenná obrana.

„Máme dobré hráče. Ale děláme naivní a hloupé chyby. Nejvíc mě mrzí dvě standardky na přední tyč…“ povzdechl si Střihavka. Dle dat přitom jeho hráči v soubojích excelovali, měli nejlepší úspěšnost v lize…

SESTŘIH: Pardubice - Plzeň, 1:5. Výprask na úvod. Vydra dvěma góly řídil útočnou mašinu • isport.tv

V Teplicích řeší podobné trable. Proti Zlínu dominovali na míči, ale tři rychlé akce v kombinaci s nedostatečným bráněním Ladislava Takácse, Josefa Švandy a brankáře Matouše Trmala znamenaly tři góly a obrat. Mimochodem, poločasové vedení Skláři zahodili doma poprvé za 16 let. „Absolutní dezorganizace. Tohle jsem snad nezažil za celou dobu, co trénuji,“ ulevil si Frťala.

Jeden ze společných jmenovatelů? Čekání na posily. Teplice byly na trhu vzhledem k odlivu hráčů logicky aktivní, ale žádného stopera nepřivedly. Přitom Frťala tuto nutnost komunikoval už pár týdnů zpět.

„Máme tu situaci s Kričfalušim a Halinskému za půl roku končí hostování,“ řekl v úvodu července. A opravdu, Kričfaluši je jednou nohou na odchodu a do toho se zranil Daniel Danihel. Stoper by se hodil, v týmu do toho chybí levonohý bek.

„Teplice koupila firma Accolade, která má tisíce investorů. Logicky nemůžou nakoupit 25 hráčů, to nejde,“ naznačil v rozhovoru pro Ligu naruby Ondřej Kania, proč nejsou změny pod majitelem Milanem Kratinou velkolepější a rychlejší.

SESTŘIH: Teplice - Zlín 1:3. Hosté třemi góly otočili první zápas po návratu, zářil Kanu • iSport.cz

Pardubice zase jedou v modelu, který je stál povedený start do minulé sezony. Před prvním kolem přišli jen mladíci Konečný, Lexa a Mašek na hostování, další posily se řeší až během sezony. „Věřím, že do konce přestupového období přivedeme ještě další dva hráče,“ avizoval Vít Zavřel.

Po dvou direktech budou chtít v obou táborech rychle reagovat, ale i tady si kluby mohou podat ruce. Los jim na úvod nepřeje – Pardubice míří do Liberce, pak mají Spartu, Hradec a Slavii. Frťalovu družinu čekají v nejbližších čtyřech kolech zase tři výjezdy – cesty do Ostravy, Edenu či na Slovácko alespoň proloží domácím mačem s Bohemians.

Kolem Pardubic navíc krouží nový potenciální majitel Blue Crow, teoreticky by mohl klub převzít ještě v létě. Pak by nejspíše přišlo na přetřes jméno kouče Střihavky dříve, než se počítalo, a teoreticky by mohlo na konci přestupového období dojít ještě k velkým čachrům.

To je ale zatím budoucnost, kormidlo je třeba otočit hned. Nechť je strašák pro oba kluby následující – za posledních pět nadstavbových sezon se stalo jen jednou z 11 případů, aby tým vykopl sezonu dvěma prohrami a skončil mimo skupinu o udržení.