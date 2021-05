Pulkrab: Na penaltu jsem si věřil. A co letní návrat do Sparty?

Na kolik zápasů si ve výstavní sérii ještě troufáte?

„Do konce sezony se hrají ještě tři zápasy, tak si chceme troufnout na tři. Víme, že máme těžký los, ale dokázali jsme uhrát třeba remízu se Slavií. Tenhle výkon by nás mohl nakopnout a teď pojedeme se vším respektem na Slovácko, které stejně jako Liberec hraje o poháry.“



Pomůže vám mustr ze zápasu se Slovanem?

„Kéž by. Byl to těžký zápas plný běhání a soubojů, Liberec to takhle hraje. Minule potrápil Spartu a navíc bojuje o Evropu. Proto to od nás chtělo co nejlepší výkon.“



Přišel? Podle výsledku se zdá, že ano.

„V první půli jsme se zbytečně zbavovali míčů, ale zkraje druhé jsme se po chybě Liberce dostali do vedení. Pak jsme rychle přidali druhý gól a vzadu to zvládli výborně. I když nás soupeř zamkl, vstřelili jsme třetí branku a posledních deset minut bylo nádherně odehraných. Takhle bychom to měli zvládat.“

SESTŘIH: Bohemians - Liberec 3:0. Krásné góly a velký zásah do ambic Slovanu

„Upřímně, asi nenapadlo. Liberec měl hned ze začátku šance, ale říkal jsem si, že když dáme gól, zkusíme to dovést k vítězství 1:0. Naštěstí jsme přidali další dva góly a kluci vzadu to výborně odbránili. Před zápasem by mě to nenapadlo, ale o to je to sladší.“„Vyhrávali jsme souboje, byli jsme aktivní směrem dopředu, nabíhali jsme. A stejně jako v Liberci jsme se ve druhém poločase zklidnili. Zjistili jsme, že si umíme dát míč po zemi a kloudně si nahrát. Je vidět, že když se do toho dostaneme, fotbal hrát umíme. Proměnili jsme svoje šance a soupeře do žádných moc nepustili. Hugo (brankář Hugo Jan Bačkovský) pochytal hodně věcí a obrana centry odvracela s klidem. Byl to komplexně dobrý výkon.“„Kdepak. Hodně se střídáme, naše ofenziva nestojí na jednom hráči. Necka (útočník Tomáš Necid) i Puška (útočník David Puškáč) mají čtyři góly, je to hodně vyrovnané. Čekal jsem od sebe víc gólů, ale je to i právě tím, že je nás tu víc a že nehraju pokaždé od začátku. Vzájemně se zastoupíme a jsme rádi za každý gól.“

Mimochodem, šel jste coby faulovaný hráč na penaltu automaticky? Vypadalo to, že by si míč vzal i Tomáš Necid.

„Bral jsem to tak, že to byla v podstatě moje akce poté, co mi to Bedy (obránce Jiří Bederka) hodil. Soupeř udělal chybu, já si chtěl obhodit brankáře, který mě fauloval. Chtěl jsem si tu akci dohrát z penalty a hned jsem si bral míč. Je nás určených víc, já byl jeden z nich. Necka i Květák (záložník Roman Květ) se mě ptali, ale já si věřil a chtěl jsem dát gól. Nebyla tam žádná diskuse. Že by faulovaný hráč neměl jít na penaltu? S tím na mě nechoďte.“ (směje se)

Bohemians - Liberec: Pulkrab s přehledem proměnil pokutový kop, 1:0!

„Ne, to nebylo vůči Liberci. Nehrál jsem nejlépe, měl jsem toho docela dost. Byl to gól z penalty, žádná super akce. Oddechl jsem si a šel na půlku. Měl jsem radost, ale nebylo to tak, že bych neslavil kvůli Liberci. Jsem šťastný za každý gól, ovšem teď jsem bral jako samozřejmost, že ho musím dát.“„Bylo to hezké. Připomnělo mi to loňské jaro, kdy se nám dařilo a lidi mohli chodit aspoň v malém počtu. Ani jsem nečekal, že to bude takový rozdíl, ale hodně nám to pomohlo. Když jsme dali góly, ještě víc nás to nastartovalo a nechtěli jsme zápas jen tak dokopat.“„Bavíme se průběžně, ale že bych s klubem přímo probíral budoucnost, to ne. Mám to v hlavě tak, že mi končí hostování a vracím se do Sparty. Co bude potom, to se uvidí. Bude to na trenérovi a vedení Sparty.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 51. Pulkrab, 57. Necid, 81. Hronek Hosté: Sestavy Domácí: Bačkovský – Köstl, Bederka, Krch (C) – M. Dostál, Hronek (88. Osmančík), Ljovin, Květ (78. V. Novák), Vondra (88. Kosek) – Necid (78. Keita), Pulkrab (64. Puškáč). Hosté: Knobloch – Koscelník (86. Fukala), Jugas, Chaluš, Mikula (C) – Mara, Karafiát (79. Nečas), Faško (58. Rabušic) – Pešek, Rondić, Mosquera (58. Matoušek). Náhradníci Domácí: Le Giang, Keita, Novák, Osmančík, Kadlec, Puškáč, Kosek Hosté: Nguyen, Rabušic, Matoušek, Cancola, Fukala, Nečas, Pourzitidis Karty Domácí: Necid, Pulkrab, Květ, Vondra, Keita Hosté: Knobloch, Rabušic, Karafiát Rozhodčí Machálek – Nádvorník, Dohnálek Stadion Ďolíček, Praha-Vršovice Návštěva 352 diváků

Bohemians - Liberec: Necid parádní patičkou zvýšil na 2:0!