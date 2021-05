Guľův konec v Plzni: jaké je odstupné? Klub potvrdil Bílka a Horvátha

V roli hlavního trenéra Guľu nahradil Michal Bílek, kterému budou pomáhat asistenti Pavel Horváth s Markem Bakošem. Ten jediný společně s trenérem gólmanů Matúšem Kozáčikem velký třesk v realizačním týmu přežil.

„Jsem rád, že jsme se s Michalem Bílkem velmi rychle domluvili na všech podmínkách a v pondělí ráno došlo k podpisu smlouvy do roku 2023,“ uvedl v tiskovém prohlášení generální manažer klubu Adolf Šádek. „Našim cílem je nyní dodat týmu nový impuls, dobře se nachystat na závěr sezony, a samozřejmě zlepšit herní projev,“ dodal Šádek.

Nový trenér Michal Bílek se v pondělí ráno poprvé seznámil s týmem a následně povede první trénink na hřišti v Luční ulici. „Domluvili jsme se rychle, vést Viktorii je pro mě velká výzva. Chceme zvládnout závěr sezony tak, abychom si zajistili účast v pohárech pro příští sezonu,“ pravil před prvním tréninkem Michal Bílek.

Šestapadesátiletý Bílek je po misi v Kazachstánu, kde vedl národní tým i Astanu, bez angažmá. Stály o něj Zlín, Teplice i Hradec Králové, po vyhazovu Václava Kotala s ním dokonce jednal sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický, jenže na Letné nakonec dostal přednost Pavel Vrba. A tak se Bílek vrátí do Plzně, kde působil už v sezoně 2006/07, odkud po pěti kolech odešel do Sparty.

Tehdy na Letné spolupracoval s Horváthem v rovině trenér-hráč, nyní z nich budou kolegové. Horváth po předčasném konci v Příbrami působil u plzeňské mládeže, roli asistenta ve Viktorii si vyzkoušel už v letech 2015–2017 po boku Karla Krejčího, Romana Pivarníka a Zdeňka Bečky.

Stejně jako Bílek je spíš praktik, z fotbalu nedělá vědu, alfou a omegou je pro něj dobrá nálada v kabině, v tomto směru čeká Plzeň revoluce. Guľa byl jejich pravý opak, zakládal si na moderních technologiích, datech i třeba přísném jídelníčku, kvůli kterému týmu zařídil i společné snídaně.

Zpočátku to fungovalo, loňské jaro měl Guľa v Plzni velice slibné, přinesl do klubu nové impulzy i potřebnou energii. Jenže v této sezoně negativní momenty převažovaly – a to dost výrazně. Teď na jaře například červenomodří natáhli sérii soutěžních zápasů bez prohry na čtrnáct, aby ji ukončili nedůstojným výpraskem 1:5 na Slavii. Zkrátka dva kroky dopředu a jeden zpět, na co už náročné plzeňské vedení prostě nemělo nervy.

„Na Slavii se dynamika otočila,“ cítil dobře Guľa po remíze s Příbramí. „Vždy, když jdeme udělat rozdílový krok, přibrzdí nás to. Teď musíme vyhrát na Spartě,“ hleděl Guľa už směrem ke středeční dohrávce na Letné.

To už však bude úkol pro Bílka s Horváthem. Díky nim získá už tak pikantní duel se Spartou ještě větší náboj.

Guľa v minulé sezoně dovedl tým na druhé místo ve FORTUNA:LIZE a do semifinále MOL Cupu. Nyní je tým v lize pátý a ve finále domácího poháru jej čeká 20. května v Doosan Areně Slavia. Slovenský kouč dostane podle informací deníku Sport odstupné ve výši devíti měsíčních základních platů, tedy přibližně pět milionů korun.

