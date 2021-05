Dočkal jako Horváth? Jen na hřišti, smál se Vrba. Talent bude klíčový

Zatímco Václav Kotal zkoušel Spartu bez Bořka Dočkala a místy se snažil vliv sparťanského kapitána mírnit, po nástupu Pavla Vrby hraje 32letý špílmachr opět hlavní roli. Pokud je dostatečně zdravý, v základní sestavě nechybí. Proti Baníku se předčasně uschopnil a byl u všech třech branek Pražanů. „Bořka obrovsky respektuju. Kdybyste viděli, jak mi pomáhá, tak byste to pochopili,“ ocenil Vrba po nedělním triumfu Dočkalovy služby.

Na počátku zlaté éry Viktorie Plzeň to bylo stěžejní spojení; Pavel Vrba v roli trenéra, jenž převrátil český fotbal ofenzivní taktikou, Pavel Horváth coby hráč, kapitán a trenérova pravá ruka na hřišti. Vzešly z toho dva mistrovské tituly, účasti v Champions League a nespočet mimořádných zápasů.

Nyní podobnou oporu našel Vrba ve sparťanském kapitánovi, přičemž před únorovou trenérskou rošádou neměl Dočkal na Letné zrovna na růžích ustláno. Než byl Václav Kotal odvolán, v posledních dvou duelech naskakoval Dočkal pouze jako náhradník. Řešila se síla jeho pozice i vliv na tým z pozice kapitána.

Vrba však Dočkala okamžitě vrátil do základu. Zvěsti, o tom, že to mezi nimi po zkušenosti na EURO 2016 nebude klapat, jež se nesly fotbalovým prostředím, jsou zapomenuty. Sparťanská desítka je zpátky ve svém živlu: během zápasu jej nepřeslechnete, v kabině má i nadále hlavní slovo a po únorové změně trenéra zesílila i jeho pozice na hřišti. Plusové body získal i díky nedělnímu výkonu proti Baníku.

Bořek Dočkal pod Pavlem Vrbou 14 zápasů 1 139 minut 1 gól 7 asistencí

Ač po utkání přiznal, že není zcela fit po zranění, které jej vyřadilo ze semifinále MOL Cupu proti Slavii, do důležité bitvy se Slezany přesto nastoupil. Ve finále byl u všech tří gólů Letenských: jeden sám vstřelil, na jeden nahrál a po jeho sraženém centru padl třetí.

Dominantní výkon, který Vrba musel ocenit. „Co jsem tu ty tři měsíce, Bořek patří v kabině k těm pro mě klíčovým hráčům. Je důležitý pro mužstvo i pro mě, pomůže jako lídr a šéf, na hřišti dokáže tým strhnout. Bořka obrovsky respektuju. Kdybyste viděli, jak mi pomáhá, tak byste to pochopili.“

Že vám ta charakteristika někoho připomíná?

Jako by se Vrba vrátil o deset let v čase a hodnotil služby Pavla Horvátha v době, kdy byla Viktoria v rozkvětu. Dají se vůbec tito dva srovnávat? I k tomu se trenér, jenž v Česku pobral pět trofejí, s úsměvem odhodlal. „Bořek je lídr jako Pavel, akorát mimo hřiště takový lídr není. Horvi si užíval vítězné zápasy náležitě se vším všudy. Myslím to samozřejmě jako srandu, snad mě pochopíte.“

Otázkou zůstává, jak dlouho tohle účelné spojení na Letné zůstane. Ideální místo si stále hledá Adam Hložek – Vrba jej vyzkoušel na hrotu, pod hrotem i na kraji. Do sestavy se navíc nenápadně prodírá stále ještě sedmnáctiletý Adam Karabec, jenž pozvolna získává herní sebevědomí. Proti slabším soupeřům jej Vrba zkouší rovnou s Dočkalem. Těžší zápasy však zatím nechává v režii zkušenějšího.

„Postupnými kroky se z něj stává hráč, který je obrovsky platný. Dokáže mužstvu pomoct, prosadit se. To je super, jednou z něj Sparta bude mít radost, protože to bude klíčový hráč ofenzivy,“ pronesl na adresu nadějného záložníka Vrba po nedělní výhře.

