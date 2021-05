Klokani nahání rekordy. Každý útočník v něčem vyniká, vrátí se Jindřišek?

Pohárové příčky daleko, sestupová hrozba v osmnáctičlenné tabulce už dávno zmizela. Bohemians dohrávají sezonu bez tlaku, žádná nervozita jim ve zbytku ročníku nohy nesváže a paradoxně jim to svědčí. V lize prohráli naposledy v únoru v Plzni, od té doby mají jedenáct bodových zápasů v řadě. Víc než třeba Petrželova parta rváčů ze sezony 2001/2002 a jen tři utkání od absolutního klubového rekordu z přelomu let 1984 a 1985, kdy zelenobílí do posledního kola útočili na titul.

„Pohoda v mužstvu je mnohdy víc než velká dřina, čísla a kontrolování GPS. Když trenér umí pohodu udělat, mužstvo jde za ním. Jednu dobu jsme byli skoro na sestup, ale zvládli jsme důležité zápasy, tím jsme si ulevili a pak se nám podařilo třeba vyhrát na Spartě. Ukázali jsme si, že můžeme hrát s každým,“ vystihuje náladu v týmu útočník David Puškáč.

„Klokanům“ jaro už zase svědčí. Loni po restartu ligy strašili soupeře v nadstavbě a skoro do poslední chvíle mohli snít o pohárech. Tehdy se vyplatilo, že se téměř všichni uzdravili a trenér Luděk Klusáček měl na každé pozici náhradu.

Letos je to jinak

Ze zraněných hráčů by se dala sestavit slušná ligová jedenáctka, ovšem i přes absenci kapitána Josefa Jindřiška a stoperů Lukáše Hůlky s Danielem Köstlem zelenobílá obrana inkasovala za posledních jedenáct zápasů jen pětkrát. Pomáhá, kdo může: Z krajních