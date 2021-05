TOP 100 fotbalistů v lize: zkušenosti i mládí Sparty, legenda Baníku či bratři

POŘADÍ NA 40. - 21. MÍSTĚ | Odkrývání nejlepšího fotbalisty FORTUNA:LIGY jde pomalu do finále. Žebříček vzešel z pátého ročníku exkluzivní ankety expertů, mezi nimiž byli trenéři národních týmů i ligových celků. Ve čtvrtém díle najdete hráče ze třetí a čtvrté desítky, mezi nimiž figurují rozdělení kamarádi z Plzně či sparťané - jeden z nejzkušenějších i jeden z jejích rychle rostoucích mladíků.

Omládl. Ve prospěch mužstva dává zkušenosti, konstruktivní odebírání míčů i elán. Odměnou může být návrat do evropských pohárů.

Slovácko / obránce / 36 let Starty: 30 Góly: 1 Asistence: 1

Hráč od Pánaboha. Z nevýhodné pozice umí udělat výhodnou. Ale někdy razí styl: něco zkusím, a když to nevyjde, nic se neděje. Děje.

Plzeň / záložník / 26 let Starty: 23 Góly: 6 Asistence: 3

Důkaz, že pokud vám v akademii vtloukají denně do hlavy a těla správné návyky, můžete v sedmnácti hrát důstojně ligu i Evropskou ligu.

Sparta / obránce / 18 let Starty: 16 Góly: 0 Asistence: 1

Jablonec / záložník / 25 let Starty: 18 Góly: 4 Asistence: 1

Karviná - Slovácko: Slezané nedostali míč z vápna, tak jim ho Petržela poslal do sítě, 0:2

Karviná - Slovácko: Slezané nedostali míč z vápna, tak jim ho Petržela poslal do sítě, 0:2

Když má den, ani rybářská síť by obráncům na jeho chycení nestačila. Navíc pod pedantem Svědíkem zlepšil práci do defenzivy.

Slovácko / záložník / 37 let Starty: 31 Góly: 5 Asistence: 1

Tvořivé myšlení a dynamit v noze, to je tenhle Slovák. V Jablonci dospěl k roli ústředního dispečera. Za zápas rozdá přes 40 přihrávek.

Jablonec / záložník / 30 let Starty: 32 Góly: 3 Asistence: 2

Trenér Guľa ho namotivoval, ukázal mu nové prvky v tréninku a jeho to nakoplo. Na levé straně je stále platný. I s pověstnou šajtlí.

Plzeň / obránce / 37 let Starty: 22 Góly: 1 Asistence: 2

Pardubice - Baník: Jeřábek prodlužoval míč na zadní tyč, ten překvapivě zapadl do sítě, 1:0

Pardubice - Baník: Jeřábek prodlužoval míč na zadní tyč, ten překvapivě zapadl do sítě, 1:0

Stáž v Pardubicích téhle plzeňské hvězdičce náramně prospívá. Ofenzivními nápady pomohla klubu do první ligy a v ní k senzační jízdě.

Pardubice / záložník / 22 let Starty: 22 Góly: 1 Asistence: 2

Víc se mluví o mladším bratrovi, který prošel Nizozemskem. Ale nemělo by – Lukáš se vypracoval v klíčového muže zálohy Slovácka.

Slovácko / záložník / 24 let Starty: 32 Góly: 5 Asistence: 9

Sparta / záložník / 27 let Starty: 24 Góly: 10 Asistence: 5

Dlouhé nohy, tah na bránu a slušné ovládání míče, to vše kolumbijskému rychlíkovi příroda nadělila. Liberci pomohl vylepšit produktivitu.

Liberec / záložník / 31 let Starty: 27 Góly: 7 Asistence: 4

Slavia / záložník / 28 let Starty: 26 Góly: 2 Asistence: 4

Ostrava / brankář / 38 let Starty: 31 Inkasované góly: 33 Čistá konta: 10

Dejte mi to do vápna a neprohloupíte. Podle tohoto mustru hraje. Schytá a rozdá u toho hodně ran. Škoda hluchých střeleckých období.

Jablonec / útočník / 31 let Starty: 29 Góly: 12 Asistence: 4

Sparta / útočník / 26 let Starty: 23 Góly: 11 Asistence: 1

Sparta / záložník / 32 let Starty: 31 Góly: 4 Asistence: 8

Ovoce ze sparťanské akademie. Vymyká se hbitostí a šikovností. Dokonce si v sezoně splnil sen, dostal se do reprezentace a dal gól Skotům.

Liberec / záložník / 27 let Starty: 29 Góly: 6 Asistence: 6

Neuhnul by ani před rozjetým tankem, takovým bojovníkem je. Však také, když se hasí výsledek, putuje ze středu obrany na hrot.

Ostrava / obránce / 26 let Starty: 28 Góly: 2 Asistence: 1

Opava - Liberec: Didiba neuhlídal skórujícího Sadílka do prázdné brány, 0:2

Opava - Liberec: Didiba neuhlídal skórujícího Sadílka do prázdné brány, 0:2

Liberec / záložník / 22 let Starty: 22 Branky: 5 Asistence: 2

21. Pavel Bucha

202,5 bodů

Plzeň / záložník / 23 let

Starty: 23

Branky: 6

Asistence: 5

Má pověst potenciálního exportu do elitních lig. Ale musí přidat trochu života a energie do pohybu. Poznal to i na EURO U21.