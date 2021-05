Nováček už zná jméno nového trenéra: Hradec si plácl s Koubkem

Mohli si vybrat spoustu jiných trenérů. Také původní seznam, který si v Hradci sestavili, byl rozmanitý a figurovalo na něm víc než pět jmen. Nicméně od začátku byl číslem jedna Miroslav Koubek. Dost možná to na první dojem překvapí, jelikož se spíš mělo za to, že aktivní angažmá ve fotbale je pro stárnoucího odborníka pasé. Jenže sám Koubek to v sobě neměl definitivně vyřešené. Chuť pořád měl. A když se Hradec po interní debatě rozhodl k týmu přizvat ostříleného trenéra, s Koubkem rychle našli společnou řeč. Jde o zajímavé řešení, ve spojení s asistenty vypadá trenérský štáb akceschopně, takticky na výši. Východočechy čeká složitý ročník, mít sílu na lavičce je základní předpoklad úspěchu.