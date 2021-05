Horejš o loučení dvou ikon Dynama: Nedokážu si to bez nich představit

Zažil to už loni. Když exreprezentační stoper Tomáš Sivok na konci posledního zápasu minulé sezony navždy překročil postranní čáru, jeho dávný spoluhráč a kouč David Horejš se s ním u střídačky dlouze objal.

Dnes odpoledne to budějovického trenéra proti Slovácku čeká znovu, v tuplovaném podání. Pestrou kariéru končí dvě hvězdy Dynama: brankář Jaroslav Drobný, mimochodem Horejšův svatební svědek, a obránce Jiří Kladrubský. „Často teď dostávám otázky, jestli si to dokážu představit bez nich,“ vypráví Horejš.

A dokážete?

„Pochopitelně nedokážu. Jsem vděčný, že jsem oba měl v týmu.“

U koho začneme? Můžeme to vzít třeba podle věku: Jaroslav Drobný, v jednačtyřiceti nejstarší hráč ligy.

„V sedm ráno přijdu do práce a v půl osmé se začnou dít věci. Po schodech se od kabin k mojí kanceláři přikolébá Drobas a houkne na mě: Udělej mi kafe! Všechny hned začne buzerovat a vy v tu chvíli víte, že je svět v pořádku.“

S Drobným vás pojí speciální pouto, viďte? Společně jste na přelomu tisíciletí začali hrát ligu.

„Krásné časy! Před dvěma lety nám po postupu přišel pomoct a byl jsem rád, že neskončil už loni. S Tomášem Sivokem pro nás byli klíčoví, oba byli lídři kabiny. I v téhle sezoně jsme se rozjížděli horko těžko, ovšem Jarda nás hodně podržel. Na podzim třeba na Spartě nebo v Brně, obě výhry nám přinesly klid.“

A Kladrubský? Když v týdnu natáčel pozvánku na svůj poslední domácí zápas, byl viditelně dojatý.

„Pamatuju si na jeho ligové poprvé proti Opavě. Tenkrát v březnu 2004 mu bylo osmnáct. V Dynamu tehdy hráli Lafata, Kulič, Vozábal… Jířa měl navzdory několika zraněním fajn kariéru, vyhrál tituly se Spartou a Slovanem Bratislava. Na konci se stejně jako Drobas vrátil do Budějovic a v postupové sezoně nám neskutečně pomohl.“

Oba končí jako náhradníci, což je celkem obvyklý úděl veteránů.

„I starší hráč vám může po sportovní stránce přinést strašně moc. Věk se nedá zastavit, ale když mazákovi najdete správnou roli, máte vyhráno. Může vést mladé a sloužit jim jako vzor. Pokud jde třeba o Jardu, měl dva zásadní úkoly.“

Vychovat svého nástupce a najít nového kouče brankářů?

„Povedlo se mu oboje. Vojta Vorel s přehledem odchytal posledních pět zápasů v řadě a Patrik Macej je výborný, perspektivní trenér.“

Zatímco Drobný se s Vorlem v sezoně střídal docela pravidelně, Kladrubský naskočil jen do šesti ligových utkání.

„Kláda svoji roli znal, i když někdy ji nesl těžce. Celou kariéru byl zvyklý pravidelně hrát, ale nakonec to přijal. Tvrdím, že když máte mladého hráče na stejné úrovni, měl by před starším dostávat přednost.“

Máte pro oba nachystané nějaké překvapení? Sivokovi jste loni nechali nakreslit portrét u Břetislava Kovaříka, jenž spolupracuje s deníkem Sport.

„Jasně, máme pro ně něco připravené. Ale logicky vám neprozradím, o co jde, promiňte.“

Chápu.

„Sivy byl loni překvapený, celkově to pro něj byl hodně speciální den. Když pět minut před koncem střídal, celý stadion uctivě povstal a dlouze tleskal. Ještě dneska z toho mám husí kůži. Tomáš měl na tribuně rodinu a navíc jsme skoro hráli o poháry. I teď chci, abychom klukům nabídli vítěznou rozlučku. Pro celý tým to bude extra motivace.“

Snad jen kdybyste měli schůdnějšího soupeře, ne? Slovácko je čtvrté.

„V lize si nevyberete. Slovácko hraje skvěle, trenér Svědík tam odvedl kus práce a zaslouženě míří do pohárů. O to víc se těšíme a chceme vyhrát, zdůrazňoval jsem to hráčům už ve středu u videa. V tabulce se z jedenáctého místa už nikam moc neposuneme, ale bylo by nádherné odměnit Jardu a Jirku za jejich báječné kariéry.“

Před rokem se kromě Sivoka (ročník 1983) rozloučili další budějovičtí patrioti, brankář Zdeněk Křížek (1983) s útočníkem Ivem Táborským (1985), a teď dojde na další dvě legendy Dynama. Končí jedna dlouhá etapa borců ze staré školy, kam se můžete počítat i vy?

„Ve středu mi bylo 44 a všichni tihle kluci hráli se mnou, takže minimálně matematicky je úplně v pořádku, že končí. Kromě obránce Pavla Nováka teď budu mít v týmu už jen ty, kteří mě na hřišti nepotkali. Byli jsme na to připravení, ale na druhou stranu nic nekončí.“

Jak to myslíte?

„Dost kluků po kariéře v Dynamu zůstalo. Nejen já. Zdenda Křížek se věnuje brankářům v akademii, Ivoš Táborský dělá manažera áčka a pokračovat by měl i Jirka Kladrubský. Takhle by to mělo být. Těžko zaměstnáte úplně všechny bývalé hráče, ale ti, kteří mají chuť a můžou být pro klub dál platní, by měli dostat prostor.“

V Dynamu ovšem nezůstal Tomáš Sivok, jemuž loni akcionáři zamítli nabídku na odkup klubu, a nadobro se rozloučí i Drobný. Co bude dělat?

„Jeho cesta po dvou letech povede zpátky do Německa, v Hamburku má rodinu. Respektuju to, ale je mi to líto. Jarda mi tady bude chybět.“

Když se bavíme o odchodech, vy u týmu zůstanete? O vašem konci se spekulovalo několikrát, hlavně během nedávné série jedenácti duelů bez vítězství.

„Mám smlouvu ještě na rok. Za tyhle dvě ligové sezony se nemusíme stydět. Máme ještě poslední dva zápasy, teď se chystáme na Slovácko.“

Budete naměkko?

„Tuším, že to se mnou zacloumá. A kdybychom vyhráli, bylo by to dokonalé. Pro mě by šlo o nejhezčí zážitek v sezoně, větší než listopadová první výhra na Spartě po sedmadvaceti letech. Nepřeháním.“