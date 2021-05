SESTŘIH: Karviná - Teplice 2:0. O výhře rozhodli Čmelík s Hercem

„Karviná vyhrála zaslouženě. Já mám naopak smíšené pocity. Jsem vnitřně rád, že příští kolo nebudeme hrát o záchranu, ale dnešní výkon a přístup hráčů mě zklamal. Věděli jsme, o co hrajeme. Nechápu to. Nevím, jestli hráči kalkulovali, že to Pardubice uhrají za nás, ale já jsem to chtěl vyhrát na hřišti. O záchranu se má bojovat úplně jinak,“ zlobil se na pozápasové on-line tiskové konferenci teplický trenér Radim Kučera.

„Po tomto zápase mám pár radostí. Zaprvé jsem šťastný za výhru a to, že jsme navázali na solidní výkon ze Slavie. Zadruhé mě těší, že jsme přetrhli šňůru domácích porážek. Ukázali jsme, že když na podzim přijdou lidi, tak dovedeme dál hrát dobré utkání,“ řekl kouč Karviné Jozef Weber.

„Skláři“ chtěli na hřišti Karviné navázat na poslední vítězství nad Českými Budějovicemi (2:0), nicméně proti precizně bránícímu soupeři se prosazovali jen velmi těžko. Naopak v 25. minutě ohrozil jejich branku střelou přes půl hřiště Herc a pozorný Grigar musel pohotový pokus vyškrábnout konečky prstů na roh.

Teplice se k vážnému ohrožení branky soupeře dostaly až v závěru, kdy na sebe upozornil dvěma povedenými střelami Mareček, v obou případech ale zasáhl pohotově gólman Neuman. Když už se zdálo, že první poločas skončí bez branek, našel po rychlé akci Tavares před brankou nabíhajícího Čmelíka, který tvrdou ranou poslal Karvinou do vedení.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 45. Čmelík, 49. Herc Hosté: Sestavy Domácí: Neuman – Mikuš, Santos, S. Dramé, Bartošák – Qose (74. Janečka), Mangabeira – Čmelík, Tavares (70. Jursa), Herc – Papadopulos (C) (88. Zych). Hosté: Grigar – Vondrášek, Knapík, Ljevaković (C) (46. Trubač), Mazuch, Hyčka – Fortelný (78. Radosta), Jukl, Mareček, Moulis (61. V. Vukadinović) – J. Mareš (61. Macej). Náhradníci Domácí: Ciupa, Smrž, Šindelář, Jursa, Zych, Janečka, Siňavskij Hosté: Němeček, Droehnle, Gabriel, Macej, Trubač, Radosta, Vukadinović Karty Domácí: Papadopulos, Mangabeira Hosté: Mareček, Hyčka Rozhodčí Machálek – Paták, Lakomý. Stadion Městský stadion Karviná, Karviná Návštěva 356 diváků

„Při rozestavení, které jsme v tu chvíli hráli a při němž jsme byli v pěti hráčích, to pro mě bylo neskutečné. V poločase jsme si k tomu něco řekli, ale i přesto jsme na jiný level nesepnuli,“ uvedl trenér Kučera.

Ten hned po přestávce vystřídal zdravotně laborujícího Ljevakoviče za Trubače, Slezané ale ambice svého soupeře ihned odrazili. Tavares sice ještě v 48. minutě svůj únik nevyužil, jenže hned o minutu později si naskočil na Čmelíkův centr Herc a přesnou hlavičkou nedal Grigarovi šanci.

Karviná navíc ani při dvoubrankovém vedení nepolevovala a krátce před 60. minutou mohl zvýšit náskok obránce Santos. Jeho pokus však zlikvidoval Grigar. „Důležitá byla už ta první branka. Teplice musely hrát po přestávce otevřeněji, my přidali druhý gól a měli jsme i další brejky, které jsme mohli využít lépe. Jsem rád za nulu pro našeho mladého gólmana a za to, že jsme doma zakončili sezonu vítězstvím,“ uvedl Weber.

Poslední čtvrt hodinu si za aplausu fanoušků užil i střídající Janečka, který po pěti letech v Karviné po sezoně skončí.

Klíčové okamžiky zápasu:

SESTŘIH: Karviná - Teplice 2:0. Severočeši padli, přesto slaví záchranu

Karviná - Teplice: Hlavičku Eduarda Santose vytáhl Grigar