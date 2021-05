Trpišovský: Měl jsem nabídku, ale z téhle Slavie se mi nechce. Co změny?

Jak se cítíte po konci sezony?

„Byla to dlouhá sezona, ale úspěšná a jsem rád, že se nám to podařilo završit i jedním z hlavních cílů, které jsme ke konci měli, tou neporazitelností. Skvělá sezona, je to Totální sezona II vyšperkovaná tím, že jsme prošli ligou bez porážky, povedlo se získat dvě trofeje, došli jsme daleko v Evropě, kde jsme ve vyřazovací části odehráli skvělé zápasy a prodali jsme dalšího hráče do Premier League. Navíc se povedlo zabudovat další hráče do reprezentace. Negativa by se našla, asi ta dvě těžká zranění (Ondřej Kolář a Lukáš Provod), kdyby nebyla, bylo to dokonalý.“

Kromě týmových cílů se povedl i jeden individuální, byť z půlky, to je Jan Kuchta coby Král střelců. Platí tohle všechno?

„Měli jsme čtyři týmové a jednu individuální, právě toho nejlepšího střelce. Kdybychom mohli odečíst penalty, tak bychom vyhráli i to. Takhle je to poloviční úspěch, můžeme si to ale odškrtnout i tak. Hlavní cíle jsme splnili, ke konci jsem byl ale dost nervózní kvůli té neporazitelnosti, kterou jsme měli nadosah. Je to unikátní, co může být víc než titul a ještě když vás v sezoně nikdo neporazí…“

Sešívaní si převzali pohár! Oslavy v Edenu jsou v plném proudu

Co výzvy třeba pro vás konkrétně? Čtvrtý titul se Slavií, čímž byste vyrovnal klubové maximum Johna Maddena a Emila Seiferta…

„Je dobře, že máme nějaké série, ve kterých můžeme pokračovat. Jinak jsem rád, že tu byli lidi, užil jsem si to po dlouhé době, vtáhlo mě to víc než jindy, fandilo se. Dáte gól a na stadionu je krásná ozvěna. Za zhruba měsíc se ale tohle všechno smaže a je tu nová sezona, příprava, tituly budou v historii klubu, v číslech, ale bude se hrát o nové trofeje. Cílům pak musí odpovídat složení kádru, protože sezona bude zase dlouhá a nevíme, jak to bude třeba se Simou, jehož góly pro nás byly hlavně v Evropě důležité. Musíme myslet i na to, že Provod přes podzim nebude…“

Nabízí se příchody Srdjana Plavšiče a Ivana Schranze, už se něco z toho blíží?

„Oba jsou to kvalitní techničtí hráči, ofenzivní. Oba hodně uznávám. Bude taky hodně záležet, kdo ten tým opustí, spousta zahraničních klubů má, myslím, naše hráče na seznamu, bude EURO, je to složitá situace. Nemůžeme ale zase čekat moc dlouho, během nejbližších hodin se jedno jméno dotáhne.“

Které? Nějaký podpis už avizoval i Jaroslav Tvrdík na Twitteru.

„Nemám sociální sítě, ale vím, že nějaké věci probíhaly. Jeden hráč je blízko, ale nemůžu tady ničit práci Michalovi (Býčkovi, tiskovému mluvčímu). Je to prostě blízko, protože to bylo dané a bylo to možné…“

Simon Deli zůstane?

„Končí mu hostování, má ještě rok smlouvu v Bruggách, sám projevil zájem tady setrvat. Ale může mu přijít i jiná nabídka… Má nějaký kontrakt. Tarasovi (Kačarabovi) končí taky hostování, je to post, o kterém se bavíme asi nejvíc. Jednoho stopera každopádně budeme chtít získat, bude to buď Simon, když se nepovede ten, tak někoho přivedeme.“

A co vy? Nedostal jste taky laso?

„Nějaká nabídka přišla před čtrnácti dny, informoval mě o tom můj agent Jirka Müller. Teď se ale zaměřuju na práci ve Slavii, těžko by se mi v téhle situaci odcházelo. Je to tak, že budu pokračovat tady, a když ne, tak si vezmu pauzu, odpočinek. Neumím si představit, že po tom, co máme za sebou, bych skákal do jiné země, jiného klubu. Dokud bude Slavia tam, kde je, a bude mít tyhle vize a cestu, na které jsme už čtvrtý rok, tak nemám důvod odcházet. Ani o tom nepřemýšlím.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15. Lingr, 43. Kuchta Hosté: 76. Skovajsa Sestavy Domácí: O. Kolář – Bah, Kúdela (C), Deli, Oscar – Samek (83. Zima), Traoré (84. Kačaraba) – Van Buren (74. Júsuf Hilál), Lingr (64. Beran), Olayinka (84. Tecl) – Kuchta. Hosté: Vorel – P. Novák, Králik, L. Havel, Skovajsa – Čavoš (C), Havelka – Brandner, Vais (71. M. Valenta), Mészáros (56. Mršić) – Alvir (63. Vítovec). Náhradníci Domácí: Kačaraba, Rigo, Beran, Kovář, Júsuf Hilál, Zima, Tecl Hosté: Drobný, Kladrubský, Kousal, Ledecký, Mršić, Valenta, Vítovec Karty Hosté: Skovajsa, Havelka, M. Valenta Rozhodčí Klíma – Hájek, Hock – Cieslar Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice

Stanciu a mistrovský rozhovor v češtině: Nejlepší rok. Trofeje jsou pro tým

SESTŘIH: Slavia - České Budějovice 2:1. Mistři bez prohry, trefil se i Kuchta

Slavia - České Budějovice: Bahův parádní pas doklepl do sítě Kuchta, 2:0

Slavia - České Budějovice: Lingr nekompromisně zakončil po patičce Traorého, 1:0