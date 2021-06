Ligová anketa Sportu: Slávisté a Schranz, mezi kouči nejen Trpišovský

Dominovali v lize, takže červenobílí logicky ovládli i dotazník redaktorů deníku Sport, kteří hledali nej uplynulé sezony FORTUNA:LIGY. Slavia dodala čtyři z pěti vítězů individuálních kategorií, její naprostou hegemonii narušil pouze jablonecký Ivan Schranz. Ze všech 306 utkání pak nejvíc bavila přestřelka Sparty v Mladé Boleslavi ve 32. kole…

Nejlepší hráč Štěpán Filípek: Lukáš Provod (Slavia) Klidně i Adam Hložek. Ale turbo Slavie prokázalo obrovský progres i v reprezentaci. Moderní typ hráče, obsáhne celé hřiště, rychlý, pracovitý, tři góly a osm asistencí… Těch tref však mohlo být víc. Ondřej Škvor: Lukáš Provod (Slavia) Spolehlivý. Pracovitý. Stabilní ve výkonech. Dozadu přesný. Dopředu nebezpečný. Výborně fyzicky vybavený. A ano, potlesk pro Adama Hložka. Jan Podroužek: Lukáš Provod (Slavia) Z mistrovské Slavie se nabízí víc možností, u mě vítězí muž zdaleka nejvýraznějšího výkonnostního vzestupu, který se ve velké části sezony stal jednoznačným tahounem silného mužstva. Radek Špryňar: Lukáš Provod (Slavia) Učinil další úžasný posun. Po celou sezonu si držel standardně vysokou výkonnost, je z něj komplexní hráč s mezinárodním přesahem. Oceňuji jeho přirozenou inteligenci. Co řekne, to sedí. Jan Malý: Lukáš Provod (Slavia) Hráč pro moderní fotbal. Pohyblivý, šikovný, pracovitý, zarputilý, elegantní. Rostl, lepšil se každým týdnem, obstál v konfrontacích v Evropě. Velká škoda těžkého zranění. Michal Koštuřík: Ondřej Kolář (Slavia) Jasně, udělal v sezoně pár chyb, které bych od něj nečekal. Aspoň se ukázalo, že není dokonalý. Nicméně skvělý gólman je, na čáře i ve hře nohama. A má velké fotbalové srdce. Viz jeho rychlý návrat do akce po strašidelné ráně do hlavy. Michal Kvasnica: Adam Hložek (Sparta) Přestože dlouho marodil, opět ukázal, že českou ligu přerůstá. V blížících se devatenácti letech komplexní útočník se zabijáckým instinktem. Těším se na něj na EURO, ale hlavně ať je zdravý. Jakub Konečný: Lukáš Provod (Slavia) Dynamické vedení míče. Odolnost v osobních soubojích. Nebezpečná střela oběma nohama. V těchto aspektech se Lukáši Provodovi vyrovná v lize pouze Adam Hložek. Slávista je však prokázal i na mezistátní a mezinárodní scéně. Martin Mls: Lukáš Provod (Slavia) Přidal bych ještě jedno ocenění: skokan roku. Během sezony nádherně vyrostl v tahouna Slavie a nebýt smolného zranění, mohlo se mu tleskat i během EURO. Snad se vrátí ještě silnější. Jakub Dvořák: Lukáš Provod (Slavia) Pokud by Adam Hložek potvrdil schopnosti i v derby, bylo by jasno. Takhle stále existují drobné pochybnosti. Proto Lukáš Provod. Jeho nástup byl ohromný. Nebýt zranění, vyslala by Slavia na Ostrovy další kometu. David Pávek: Ondřej Kúdela (Slavia) Ukázal sílu. Tím nemyslím „jen“ jisté, klidné, až suverénní výkony, ale i psychickou odolnost po bouři, která se kolem něj strhla po incidentu proti Rangers. RENTGEN: Průnikovky i odebírání míčů. Provod je komplexním hráčem

Nejlepší trenér Štěpán Filípek:Martin Svědík (Slovácko) Jindřich Trpišovský završil mistrovský hattrick, potlesk, v poměru cena/výkon však vítězí Martin Svědík. Poučil ze z minulosti a vytáhl Slovácko na senzační čtvrté místo. Uznání i pro Jiřího Krejčího a Petra Radu. Ondřej Škvor: Jindřich Trpišovský (Slavia) Prý to má jednoduché, že si může koupit, koho chce. Jenže ne, má to velmi složité a jednoduchým to Jindřich Trpišovský na pohled dělá. A to chce kumšt. Odborný i lidský. A ano, potlesk pro Jiřího Krejčího. Jan Podroužek: Jiří Krejčí (Pardubice) Po zásluze by tenhle titul patřil Jindřichu Trpišovskému, kredit zaslouží i Martin Svědík a Petr Rada. Díru do světa ale udělal především Jiří Krejčí, který s Pardubicemi dokonale předčil všechna očekávání. Radek Špryňar: Jindřich Trpišovský (Slavia) V domácí lize nenašel přemožitele. Víc dodávat netřeba. Byť by si toto ocenění zasloužili také Martin Svědík, Petr Rada nebo Jiří Krejčí, velikosti geniálního stratéga z Edenu nedosahují. Jan Malý: Petr Rada (Jabonec) Jindřich Trpišovský, Martin Svědík, Jiří Krejčí. Všichni by si tohle ocenění zasloužili. Vybírám ale Petra Radu, průvan v kádru Jablonce dokázal ukočírovat a dlouho s ním bojoval o Ligu mistrů. Michal Koštuřík: Petr Rada (Jablonec) Nedat na vrchol Jindřicha Trpišovského je hřích, co? Trenér Slavie promine. I Martin Svědík ze Slovácka. Oceňuji další jablonecký zázrak a „nesmrtelného“ kouče ze staré školy, který se jako správný voják umí orientovat v bojových podmínkách. Michal Kvasnica: Jindřich Trpišovský (Slavia) Kdyby nezabudoval do týmu fantastickým způsobem tolik neokoukaných tváří, asi bych navzdory snové sezoně napsal Martina Svědíka. Ale takhle není co řešit. I „nová“ Slavia je díky JT sexy. Jakub Konečný: Jiří Krejčí (Pardubice) Pardubice, jasný kandidát na sestup, nebyly ani minutu v reálném ohrožení. Navíc se prosadily pozitivním herním stylem, v němž rozkvetla řada zajímavých mladých hráčů. „Doma“ nováček neprohrál se Slavií ani Spartou. Martin Mls: Jindřich Trpišovský (Slavia) Zlatým ligovým hattrickem se zařadil po bok trenérských legend Emila Seiferta a Jaroslava Vejvody. „Sešívané“ provedl ligou bez porážky a skoro se chce říct, že už Česko přerostl. Jakub Dvořák: Jindřich Trpišovský (Slavia) A že je z koho vybírat: Martin Svědík, Jiří Krejčí či Pavel Hoftych. Cena ale putuje tam, kam patří. Mistrovským hattrickem se pro mě Jindřich Trpišovský stal nejlepším koučem poslední dekády. David Pávek: Jindřich Trpišovský (Slavia) Martin Svědík dotáhl Slovácko mezi ligovou elitu a do pohárové Evropy. Ale třetí titul v řadě, double, neporažená sezona… Tomu se konkurovat nedá. INSIDER speciál 1: Trpišovský si zaslouží víc peněz než top hráči, říká Hašek

Nejlepší cizinec Štěpán Filípek: Nicolae Stanciu (Slavia) Až v této sezoně zúročil, co v něm je, absorboval i záměry kouče Trpišovského. I když měl i nevýrazná období. Bilance 12+6 je výtečná, a to ještě nakonec ambice podřídil statistikám Jana Kuchty. Ondřej Škvor: Alexander Bah (Slavia) Odehrál sice jenom půlku sezony, ale mně se moc líbí. Moderní bek, který naprosto spolehlivě nahradil Vladimíra Coufala. Jízda po lajně od první do devadesáté. A potlesk pro Ivana Schranze. Jan Podroužek: Peter Olayinka (Slavia) Byla to jeho nejlepší sezona od doby, kdy se vrátil z Belgie do Česka. Z nigerijského záložníka bylo cítit obrovské zaujetí a schopnost vést tým, aniž by výkonnostně kolísal. Důležitá tvář Slavie. Radek Špryňar: Ivan Schranz (Jablonec) Angažmá v Jablonci slovenskému útočníkovi sedlo, nasázel třináct branek. Vyhověl si ve dvojici s Martinem Doležalem. Přednosti? Pracovitost, běžecká kvalita, umění presinku a vytříbený smysl pro výběr místa. Jan Malý: Nicolae Stanciu (Slavia) Prožil lepší sezonu, než byla ta předchozí. Na jaře hrál tak, jak si ve Slavii představují, nebo se tomu alespoň výrazně přiblížil. Vykázal dobrá čísla. Michal Koštuřík: Jean-David Beauguel (Plzeň) Slávistický špílmachr Nicolae Stanciu? Taky horký kandidát. Ale volím vysokého francouzského útočníka, který v Plzni zaslouženě odsunul na lavičku dlouho preferovaného Zdeňka Ondráška. Individuálně je mnohem výš. Michal Kvasnica: Nicolae Stanciu (Slavia) Rumunský reprezentant strčil všechny ostatní cizince do kapsy a po Součkově odchodu na sebe vzal roli produktivního lídra. Pravá, nebo levá? Není problém. Radost se koukat na jeho dovednosti. Jakub Konečný: Nicolae Stanciu (Slavia) V klíčové fázi jara na sebe bral v kritických okamžicích odpovědnost a střílel důležité góly. Třeba na Slovácku, kde Slavia dvakrát prohrávala a případnou ztrátou ještě mohla vrátit Spartu do hry o titul. Její bývalý hráč však byl proti. Martin Mls: Nicolae Stanciu (Slavia) Pan Nepostradatelný a král známkování deníku Sport. V Edenu zjistili, jak z rumunského záložníka vyždímat co nejvíc, a povedlo se: takhle produktivní (12+6) v české lize ještě nebyl. Jakub Dvořák: Ivan Schranz (Jablonec) Na severu patřil mezi největší opory a napsal krásný příběh. Před lety mu to ve Spartě nevyšlo. Přes Duklu, České Budějovice a Jablonec se do metropole opět vrací. Avšak jako posila pro Slavii! David Pávek: Nicolae Stanciu (Slavia) V mistrovském týmu zažil životní sezonu. Slavia má v rumunském playmakerovi tahouna, který umí soupeře překvapit netradičním řešením situací. Jeden z mála hráčů, co českou ligu převyšují. Stanciu a mistrovský rozhovor v češtině: Nejlepší rok. Trofeje jsou pro tým

Nejlepší posila Štěpán Filípek: Ivan Schranz (Jablonec) Slovenský šutér se na vzestup připravil v Českých Budějovicích a v Jablonci to pořádně rozbalil. Třináct gólů je výborná vizitka, škoda, že přišel o závěr sezony. Pohyb, rychlost, důraz… Fajn! Ondřej Škvor: Ivan Schranz (Jablonec) Herní i ekonomická posila. V prvním roce v Jablonci dal třináct gólů, do konce hrál o krále střelců, a navíc se vzápětí prodal do Slavie. Peltův sen. Jan Podroužek: Ivan Schranz (Jablonec) Získat hráče zadarmo na konec smlouvy a přes prvotní složitosti z něj vyrobit skoro hned jednoho z nejdůležitějších hráčů týmu, navíc tak moc, že ho čeká přestup do Slavie? Husarský kousek, skvělá trefa. Radek Špryňar: Abdallah Sima (Slavia) Přišel odnikud, ve Slavii se stal okamžitě vrchním kulometčíkem a za pár týdnů začal hýbat s evropským přestupovým trhem. V jednu chvíli byl nejhledanějším hráčem na specializovaném webu transferkmarkt.com. Jan Malý: Ivan Schranz (Jablonec) Pro Jablonec bylo pořízení slovenského útočníka skvělou trefou. Dal třináct ligových gólů, vystřílel si zájem Slavie i nominaci na mistrovství Evropy. Michal Koštuřík: Ivan Schranz (Jablonec) Trošku nenápadný nákup z Českých Budějovic. Služby slovenského útočníka si Jablonec zajistil dlouho dopředu a trefil jackpot. Třináct gólů a pracovitost vynesly Ivanu Schranzovi angažmá ve Slavii. Michal Kvasnica: Ivan Schranz (Jablonec) Přišel po konci smlouvy v Českých Budějovicích jako volný hráč, třinácti góly pomohl ke třetímu místu a ještě ho Jablonec výhodně prodá do Slavie. Tomu říkám jackpot, Miroslav Pelta prostě umí. Jakub Konečný: Jan Kuchta (Slavia) Vinou koronaviru měl hodně pomalý rozjezd, v lize se trefil poprvé až na začátku listopadu. Ale pak už to šlo ráz naráz a nakonec se s Adamem Hložkem dělí o korunu krále střelců. Svým progresem hodně lidí zaskočil. Martin Mls: Ivan Schranz (Jablonec) Z Budějovic před rokem odcházel zadarmo… Na severu si báječně rozuměl s Martinem Doležalem, konečně se dostal do slovenské reprezentace a po zásluze si zahraje na mistrovství Evropy. Jakub Dvořák: Jan Kuchta (Slavia) Pamatuji, jak nad ním ohrnovali nos v klubech, které se v uplynulém ročníku strachovaly o záchranu. Liberecká ozdravná kúra ho ale postavila do latě a Slavia jen slízla smetanu. David Pávek: Ivan Schranz (Jablonec) Přišel jako volný hráč, Jablonci vystřílel třetí místo, sobě nominaci na EURO a kariérní skok do Edenu. Kdyby se v závěru sezony nezranil, možná by se koruna krále střelců dělila na třetiny. Jablonec - Olomouc: Schranz zařídil obrat domácích po centru Pleštila, 2:1

Objev sezony Štěpán Filípek: Abdallah Sima (Slavia) Kdo jiný?! No name z Táborska, jehož bez jediného soutěžního zápasu klofla Slavia. Pohybově a odrazovou silou tu druhý takový hráč není. Měl pak jen zamotanou hlavu z toho všeho humbuku a polevil. Ondřej Škvor: Abdallah Sima (Slavia) Sezonu začal v tisících v rezervě Slavie, končí ji v áčku coby hvězda (jo, trochu přibrzděná) a mluví se o miliardách. Víc říkat netřeba. Jan Podroužek: Michal Surzyn (Pardubice) Spolehlivost v obraně, práce všeho druhu. Pardubice ho vykoupily ze Sigmy v podstatě za suché z nosu a rovnou po roce v lize ho posouvají do ambiciózního Jablonce. Zájem měly i jiné kluby. Radek Špryňar: David Huf (Pardubice) Dvaadvacetiletý borec měl v týmu nováčka roli žolíka. Využíval ji až geniálním způsobem. Odehrál 1210 minut, vstřelil devět branek a dvě připravil. V průměru pomohl Pardubicím ke gólu každých 110 minut hry. Jan Malý: Abdallah Sima (Slavia) Před rokem ho znalo pár lidí, teď po něm baží i kluby z anglické Premier League. Senegalský mladík působí jako zjevení. Jasná volba. Michal Koštuřík: David Huf (Pardubice) Nasázet v první ligové sezoně devět gólů, z toho osm v roli náhradníka, který jde na plac až po hodině hry, to se hned tak někomu nepodaří. Nováček z Pardubic měl na lavičce velkou zbraň. Michal Kvasnica: Abdallah Sima (Slavia) Tohle je pro mě asi největší příběh sezony. Vždyť před rokem Senegalec trénoval s Táborskem, dnes ho chce pomalu celá Evropa. Třeba si ke dvacetinám nadělí transfer do renomované soutěže. Jakub Konečný: Abdallah Sima (Sima) Hodně kandidátů se nabízí v Pardubicích, ale slávistická kometa září přece jen nejvýš. Vždyť Abdallah Sima začínal sezonu v béčku, povýšil vlastně až posunem na soupisku pro Evropskou ligu. Čeká ho velký přestup. Martin Mls: Abdallah Sima (Slavia) Geniální trefa slávistického skautingu. Neznámý Senegalec přišel z Táborska za pakatel a na podzim rozsvítil ligu. Škoda slabšího jara, kdy jeho výkony padaly do průměru. Jakub Dvořák: Lukáš Sadílek (Slovácko) V lize má už přes 100 startů, ale až nyní se z něho vyklubal materiál pro českou elitu. Do poslední chvíle bojoval o nejlepšího asistenta. Věřil bych, že jej má Jindřich Trpišovský napsaného na tabuli. David Pávek: David Huf (Pardubice) Učebnicová definice „supernáhradníka“. Nejlepší střelec Pardubic, autor důležitých gólů, byť se do hry v 80 % případů dostal až z lavičky. Jsem zvědav, jak zvládne příští ročník, už nejspíš jako útočná jednička Východočechů. Gólostroj Sima! Podívejte se na všech jedenáct dosavadních ligových branek

Nejlepší zápas Štěpán Filípek: Mladá Boleslav–Sparta 4:5 (32. kolo) Upřímně: optikou defenzivy (a taktiky) naprostá katastrofa na obou stranách, odpudivý příklad. Ale pokud jde naopak o ofenzivu, individuální výkony v ní, góly, průběh utkání, strhující drama a show. Ondřej Škvor: Slovácko–Slavia 2:3 (21. kolo) Dvakrát Slavia prohrávala, ale otočila. Tady byla možná nejblíž porážce. Zápas měl kvalitu, náboj i góly. Jan Podroužek: Plzeň–Příbram 3:3 (31. kolo) Pořádná zápletka. Favorit nejdřív v totálním chaosu a outsider toho bohatě využil. Najednou kvap za obratem, který se podařil, ovšem v závěru šikovnou střelou Filip Zorvan omráčil Štruncáky. Zábava. Radek Špryňar: Slavia–Liberec 3:0 (11. kolo) Vybírám podzimní bitvu dvou pohárových účastníků. Měla fantastické tempo, obě mužstva zdravě agresivně naladěná, šance na obou stranách, výtečné individuální výkony. Jednoduše parádní podívaná se vším všudy. Jan Malý: Mladá Boleslav–Sparta 4:5 (32. kolo) Ten zápas měl všechno. A že v něm hořely obrany? Ano, s takovými defenzivami lze jen těžko prorazit v Evropě. Ale lidi se bavili. Nebo snad chcete raději koukat na plichty 0:0? Michal Koštuřík: Slovácko–Slavia 2:3 (21. kolo) Na konci února stál mistr v sezoně možná nejblíže porážce. Na hřišti Svědíkova rozjetého Slovácka prohrával ve výtečné bitvě 1:2, vítěznou branku obstaral v 81. minutě střídající Ondřej Lingr. Michal Kvasnica: Mladá Boleslav–Sparta 4:5 (32. kolo) Devět branek, od první minuty otevřený fotbal, emoce a zápletka do poslední vteřiny. Tomuto utkání nechybělo vůbec nic. Vlastně ano – diváci. Atraktivní duel si užily bohužel jen tři stovky. Jakub Konečný: Pardubice–Sparta 2:2 (28. kolo) Zpočátku se zdálo, že Sparta nováčka znectí debaklem – a nakonec mohla být po divokém utkání s dvěma kontroverzními penaltami a golazem domácího Jana Jeřábka ráda za bod. V podstatě uplynulá sezona F:L v kostce. Martin Mls: Mladá Boleslav–Sparta 4:5 (32. kolo) Já se bavil – a vy? Na přestřelce mezi boleslavskými paneláky bylo nejpůvabnější, že klidně mohlo padnout ještě víc než devět gólů. Ryzí reklama na fotbal, takových by mohlo být víc. Jakub Dvořák: Mladá Boleslav–Sparta 4:5 (32. kolo) Duel, který vyvolal velké emoce. Nechme stranou nejistý výkon sudího Ginzela. Byl to zápas, ve kterém si nikdo nemohl být ničím jistý. Velká škoda, že nebyl plný stadion. Třeba by gólů padlo ještě víc. David Pávek: Mladá Boleslav–Sparta 4:5 (32. kolo) Fanoušci defenzivního fotbalu ať odvrátí zrak. „Hokejová“ přestřelka ve městě automobilů byla strhující a plná parádních individuálních výkonů. Budínského nůžky jako třešnička na závěr? Dost možná gól roku. SESTŘIH: Mladá Boleslav - Sparta 4:5. Bláznivý duel a emoce, v závěru rozhodl Polidar

