Štetina jde do Liberce: Člověk postupně pochopí, co Sparta znamená

Spojení Lukáše Štetiny a Sparty odstartovalo v létě 2017. Tehdy přišel do klubu z pražské Dukly. Pod koučem Andreou Stramaccionim se propracoval do základní sestavy. Ve své první sezoně odehrál v rudém napříč soutěžemi 26 utkání a vstřelil jeden gól, proti Baníku rozhodl o výhře 3:2. Dokonce se stal sparťanem sezony. Postupně však jeho pozice oslabovala. V druhé sezoně ještě odehrál 21 zápasu a dal dva góly. Poté ale přišel zlom.

Ročník 2019/20 ovlivněný covidem sice začal Štetina v základní sestavě, v polovině srpna z ní ale vypadl. Šanci znovu dostal v únoru a pomohl k sérii osmi výher v řadě, byl i u prvenství v MOL Cupu. Na startu minulé sezony však slovenského stopera zastavilo zranění v duelu za národní tým při nešťastném souboji s Bořkem Dočkalem.

„Je to chlap jako hora. Každý zápas podstupuje sto daleko tvrdších soubojů, než byl tento. Můj kontakt ale přišel asi v nevhodnou dobu. Stál na jedné noze a odkopával balon. Nejspíš došlo k rotaci stojné nohy a koleno má poškozené. Pro mě to teď vůbec není o výsledku a o tom, jak jsme hráli. Třeba se na vyšetření ukáže, že to není tak vážné, jak to vypadá,“ modlil se Dočkal za rychlé uzdravení spoluhráče z Letné. To nepřišlo, Štetinu vyřadil do konce sezony.

Nevzdal se, bojoval dál o místo. V aktuálně probíhajícím ročníku se ale objevil Štetina v sestavě trenéra Pavla Vrby jen devětkrát, jednou pak vyběhl jako náhradník, z celkem 34 utkání napříč soutěžemi.

Štetina dostal na podzim svolení hledat si nové angažmá. To se mu nyní naskytlo v Liberci, kam odchází hostovat do konce sezony. Sparťanskou štaci tak zakončí s bilancí 80 zápasů a třech vstřelených branek. „Pro mě je Sparta klub, který mi navždy zůstane v srdci. Budu na ni vzpomínat jen v dobrém. I když jsem to tady neměl vždy jednoduché, tak ten klub miluju. Budu se sem rád vracet jako divák,“ přiznal v rozloučení na klubovém webu Štetina.

„Postupem let člověk pochopí, co Sparta znamená. Co znamená pro fanoušky, pro zaměstnance klubu i pro bývalé hráče. Člověk si tím musí projít, nabírat ty emoce, které ke Spartě patří. Nebylo to vždycky snadné, ale díky své povaze jsem to nikdy nevzdal a vždycky jsem se postavil na nohy,“ dodal Štetina.