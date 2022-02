Plzeň staví kádr pro titul. Náhradu za Řezníka přivedla z Jablonce

Druhý tým FORTUNA:LIGY hlásí další posilu. Po záložníkovi Romanu Potočném a útočníkovi Mateji Trusovi přichází do Plzně pravý bek Libor Holík (23) z Jablonce. Bývalý reprezentant do 21 let má nahradit zraněného Radima Řezníka a bude k dispozici už pro sobotní zápas v Českých Budějovicích. „Bylo to opravdu rychlé, dozvěděl jsem se to teprve ve středu. Překvapilo mě to a zároveň potěšilo. Když jsem zjistil, že mě z Jablonce pustí, neměl jsem nad čím přemýšlet,“ uvedl Holík.