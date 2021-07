Posila Slavie Madsen pod lupou: v čem překoná Provoda a kde má rezervy?

Mads Emil Madsen, nejčerstvější akvizice mistrovské Slavie, nezaujme barvitým životopisem nebo hutnými osobními statistikami. Třiadvacetiletý dánský záložník je však běhavý, vytrvalý, technický, těmihle vlastnostmi by měl zapadnout do herního konceptu trenéra Jindřicha Trpišovského. Ve středu zálohy má nahradit zraněného Lukáše Provoda, což je sice nelehké, ale také jasné zadání. V Linci, z něhož do Edenu přišel, to tak neměl. Nebo přesněji: jeho role se náhle změnila a těžko se cpal do sestavy. O nové tváři českého mistra pro iSport Premium vypráví novinář, který jej sledoval v Linci, její možný přínos rozebíráme i v datech.