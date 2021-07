Tři matadoři zpět v lize. Zpestření, nejtěžší pro Suchého, soudí expert

12 ligových titulů z Česka i ciziny, 117 zápasů za národní tým, 693 utkání za zahraniční kluby. To dají dohromady vitální matadoři Theodor Gebre Selassie, Marek Suchý a Milan Škoda, kteří zase obohatí FORTUNA:LIGU. „Určitě tyhle návraty kvituju, ale záleží na přístupu každého z nich. Pro ligu by to ale mělo být příjemné zpestření,“ podotýká trenér Mladé Boleslavi Karel Jarolím, který v týmu cepuje Suchého se Škodou. V zamčené části článku najdete i profily všech tří navrátilců doplněné o názor Sportu na jejich angažování.