Drsný program = past na hráče. Co stojí za rekordním počtem zranění

Je to faktor X. Tedy vlastně Z. Jako zranění. Ta mohou narušit plány spřádané trenéry i sny hráčů, zásadně ovlivnit výsledky týmů. Poslední sezona s koronavirem a zdrcnutým programem přitom byla extrémní: vyřazeno v ní na kratší či delší čas bylo nejvíc hráčů za posledních pět ročníků. Celkem se takových případů objevilo 266. Tíživé dopady se při tom – nedejbože – mohou projevit i nyní. Deník Sport se tématu věnuje v prvním dílu svého předligového seriálu.

Byl to hodně ošklivý moment. Takový, při kterém všichni tušili, že je zle.

Stalo se to druhou květnovou neděli v Olomouci, běžela 19. minuta zápasu. Slávistovi Lukáši Provodovi, ve všech možných anketách největší hvězdě ligy uplynulé sezony a adeptu základní sestavy reprezentace na EURO, se podlomilo pravé koleno. Aniž by za to mohl souboj s protihráčem, klesl k zemi s bolestivou grimasou.

Seriál deníku Sport ÚTERÝ Zranění! Dopady našlapané sezony STŘEDA Velké návraty: Gebre Selassie, Suchý, Škoda ČTVRTEK Rozhovor s Markem Kindernayem, ředitelem O2 TV Sport PÁTEK Změny pořádků na Moravě, Slovácko bourá hegemonii Baníku SOBOTA Boj o titul. Uvolní Slavia trůn? Liga na víkend

Pozdější verdikt zněl drtivě: přetržený přední zkřížený vaz a utržený meniskus. Lékař Sigmy Olomouc a ortoped Jiří Lošťák měl ovšem jasno okamžitě. „Při přetržení zkříženého vazu ucítíte někdy až slyšitelné prasknutí v koleni. Sportovec často také udává pocit, jako by mu během úrazu koleno vyskočilo do strany a zpátky. Už z opakovaných záběrů bylo vidět, že je to tak i u Lukáše Provoda,“ vybavil si krutý okamžik.

Čtyřiadvacetiletý záložník, jenž tím do konce roku o fotbal přišel, patřil mezi nejvytíženější domácí hráče. Za klub pověstný náročným způsobem hry nastřádal v sezoně 2020/21 jednačtyřicet startů, sedm přidal za reprezentaci. Na jaře odehrál sedmadvacet zápasů, kvůli zdravotní indispozici chyběl do těžkého zranění v lize jen jednou. Naopak domácí pohár až na jednu výjimku vynechával.

Jeho indispozice byla bohužel jednou z rekordního počtu za posledních pět sezon. V běžných ročnících se jich u hráčů nejvyšší soutěže objeví zpravidla do dvou set. V tom posledním však uznávaný server transfermarkt.com zaznamenal 266 případů, což je znatelný nárůst. A to se ještě nepočítá 88 nakažených hráčů koronavirem, aby bylo možné srovnávat.

V sezoně s nebývale krátkou zimní pauzou, kdy liga končila těsně před Vánoci a začala v půlce ledna, při tom poranění zkřížených vazů v koleni, tedy jednoho z nejvážnějších problémů, přibylo. V sezoně 2017/18 bylo pět takových případů, v následujících dvou letech po třech, ovšem naposledy šest. Z toho pět na jaře.

Když není z čeho brát

Nabitý program v lize, domácím poháru i v evropských pohárech si vybral daň nejen v Česku, ale i zahraničí. Vyšší počet zranění evidovali třeba i v Premier League. Kouč Liverpoolu Jürgen Klopp by mohl vyprávět. „Nelze to říci zcela jasně, ale když se člověk podívá, za jakých podmínek a kdy se ligové zápasy hrály, pak je tato souvislost namístě,“ říká lékař české reprezentace Petr Čechal.

Takové Teplice už na konci dubna evidovaly pětadvacet zraněných hráčů, některých opakovaně. I přesto, že se jich netýkalo vytížení v evropských pohárech. Prošly nicméně do semifinále toho domácího. A právě v něm proti