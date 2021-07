Co ukázala Sparta: spor o penaltu, střelec Krejčí i prošlápnutý Hložek

Sparta pod Pavlem Vrbou bavila už na jaře, v úvodu nové sezony FORTUNA:LIGY se na tom nic nemění. Důkazem budiž hned první ligový mač, ve kterém přestřílela Sigmu 3:2. Do děje třaskavé bitvy navíc výrazně (ne)vstoupili i rozhodčí v čele s hlavním Pavlem Orlem. Projděte si, co všechno sobotní zápas přinesl.

Přestřelka. Jak taky jinak Je to už takový kolorit. Když hraje Sparta, většinou padají góly. Jinak tomu nebylo ani v úvodním ligovém kole nové sezony. Rudí přestříleli v hodně otevřené partii Sigmu 3:2 a opět ratifikovali to, co se o nich už dlouho ví. Ohromně silní směrem dopředu, velmi zranitelní v defenzivě. „Obě mužstva ukázala, že jsou na novou sezonu připravená. Baví je spíš ofenziva než defenziva. Pro diváka to bylo zajímavé utkání, což je dobře. Pro nás super, že máme tři body. Výhrady ale mám. Potřebujeme se hlavně ponaučit z naší defenzivy, kde jsme udělali několik chyb. Aby se to neopakovalo,“ prohlásil kouč Pavel Vrba. Vrba: Byl bych radši, kdyby utkání nebylo tak divoké. Co Hložek?

Krejčí mladší = střelec Zaměřením je defenzivní hráč. Štítový záložník, v některých případech i stoper. Ladislav Krejčí mladší ale dlouhodobě ukazuje i vysoce ofenzivní apetit. Pálilo mu to už v minulé sezoně a v úvodu té nové z tempa nijak neslevil. Prosadil se v týdnu na Rapidu, skórovat dokázal i v sobotu. A byl to velmi důležitý gól, který Spartu v duelu se Sigmou posadil definitivně do sedla. V rudém dresu odehrál stále teprve dvaadvacetiletý fotbalista 44 ligových utkání, nasázel v nich už ale devět branek. Sparta - Olomouc: Krejčí si po standardce poradil se slabým Látalem, 2:1!

Jílka rozčílila penalta Do zápasu vstoupili snově, bleskové vedení ale Hanáci dlouho neudrželi. Kolem vyrovnávací branky bylo pořádné haló. Ondřej Zmrzlý na hranici šestnáctky trefil Caspera Höjera, sudí Pavel Orel okamžitě ukázal na penaltu. „Místo přestupku jsem sám neviděl, ale asistent mi sdělil, že došlo ke šlápnutí na nohu uvnitř šestnáctky. VAR mi to při konzultaci potvrdil,“ vysvětlil rozhodčí. Olomoucký kouč Jílek měl odlišný názor. „Z mého pohledu jasný faul, ale co mám informace, bylo to mimo šestnáctku. Diskutabilní gól.“ Podle opakovaných záběrů ale sudí těsnou situaci rozhodli správně. K prvnímu kontaktu sice došlo těsně před vápnem, ale vzápětí přišel druhý vážnější kontakt, a ten už ve vápně byl. Jílek o prohře se Spartou: Dva laciné góly, penalta byla netaktická

Matoušek se prošel po Hložkovi. Bez trestu Jestliže pokutový kop před vyrovnávacím gólem Sparty v duelu se Sigmou byl po závěrečném hvizdu tématem číslo jedna, další moment z třaskavé bitvy zůstal tak trochu upozaděn. A zcela chybně. Ve 40. minutě totiž u levé postranní čáry hostující křídelník Jakub Matoušek podle všeho úmyslně šlápl na stehno Adama Hložka. Sparťanský útočník si odpustil teatrální grimasy, možná i proto celou situaci rozhodčí přešel bez sebemenšího povšimnutí. Kdyby totiž hostující fotbalista za nešetrný faul vyfasoval červenou kartu, nemohl by se absolutně divit. Tady neměl VAR mlčet, ale chránit zdraví hráče. Sparta - Olomouc: Matoušek ve vápně odstavil Peška, pak stoupl na Hložkovo stehno