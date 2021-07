Slavia za obhajobou bez reprezentantů: šance pro Plavšiče a další

Slavia dnes vykročí za obhajobou titulu. Mistr není vyladěný ani kompletní. „Hodil by se nám ještě aspoň jeden týden,“ podotkl slávistický trenér Jindřich Trpišovský před soutěžní premiérou v nové sezoně na půdě Zlína (19.00). „Ale na první kolo nemůže být žádné alibi. Nikdo se nás nebude ptát, zda byl někdo na dovolené, s dětmi, na reprezentaci, jak kdo hrál s Holandskem nebo s Polskem. Bude nás zajímat jedině vstup do soutěže,“ pravil rázně stratég z Edenu. Koho postaví?

Slavia hodlá na začátku sezony využít široký kádr. Nechce zatavit vytížené reprezentanty, ti se po dovolené teprve dostávají do tempa. I když nasazení Jana Bořila může být variantou vzhledem k tomu, jakou nouzi trenér Jindřich Trpišovský na pozici levého beka vidí. Zcela připravení evidentně nejsou ani afričtí křídelníci Peter Olayinka a Abdallah Sima, kteří se podle slov kouče vrátili z dovolené v horším stavu, než v Edenu čekali. Dnes ve Zlíně se mistr spolehne především na hráče, již absolvovali celou přípravu, případně její velkou část.

Červenobílí disponují personálně bohatým kádrem, Trpišovský si poradí. Nastalá situace nahrává borcům, kteří by se za normálních okolností složitěji prosazovali. Teď na sebe mohou upozornit, udělat pro další průběh sezony veliteli lavičky těžší rozhodování, až bude mít ve formě a kondici celou družinu. Pro koho se ve Zlíně rýsuje zajímavá šance?

Pro Srdjana Plavšiče. Dynamický Srb se po třaskavém přesunu ze Sparty po vypršení smlouvy sžívá s novým prostředím a nároky. V přípravě se snažil zaujmout. „Odběhal vše, co má, ale trochu to kouše. Na noze má puchýře, při běhu kulhá, ale chce to zlomit, protože ví, že je to pro něj důležité. Je dobře nastavený,“ pochvaloval si Trpišovský na rakouském soustředění. Je reálné, že Plavšič dnes bude v základní sestavě.

Pro Ondřeje Lingra. První aklimatizační rok v Edenu se mu povedl. Dostával solidní prostor, naznačil dobré předpoklady. V nové sezoně by měl svou pozici potvrdit a posílit. Lukáš Provod je zraněný, Petr Ševčík ještě nepřipravený a Mads Emil Madsen nerozehraný. Pro Lingra může být hned začátek zlomovým, může si hodně pomoct.

Pro Micka van Burena. Už se zdálo, že Eden opustí. Po sezoně mu vypršela smlouva, ale nakonec podepsal novou. Nizozemský pracant je rvavý, zarputilý a kdykoliv připravený. Ve Zlíně by mohl být v základní sestavě. „Myslím, že v několika prvních zápasech to bude dobrá příležitost pro hráče, kteří dříve tolik nehráli, mohou ukázat, že jsou připraveni,“ vycítil Van Buren po jediném přípravném utkání s Gliwicemi.

Pro Tarase Kačarabu. Pokud se Trpišovský rozhodne nasadit Davida Zimu na levý kraj obrany jako proti Gliwicím, měl by hrát určitě. Ale i jinak je nasazení ukrajinského stopera žádoucí. Ondřeji Kúdelovi běží pro kvalifikaci o Ligu mistrů stále trest za údajnou rasistickou urážku Glena Kamary z Rangers, a tak by měla ve třetím předkole bohaté a nablýskané soutěže stát defenziva Slavie mimo jiné na Kačarabovi. Kouč si pochvaloval jeho progres. Potvrdí tahle slova důrazný obránce na hřišti?

Jak by mohla nastoupit Slavia ve Zlíně

Kolář - Bah, Kúdela, Kačaraba, Zima - Traoré - Van Buren, Stanciu, Lingr, Plavšič - Kuchta

