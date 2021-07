Plzeňská kalamita: 10 hráčů mimo! Krušné období, smutnil Bílek

Podruhé v sezoně vyhráli, tři body proti Mladé Boleslavi (2:1) ale ubránili s vypětím všech sil. Viktoria Plzeň trpí především personálními problémy, z nejrůznějších důvodů chybí v kádru hned 10 hráčů. Šest z nich by přitom nejspíš patřilo do základní sestavy. „Je to nepříjemné,“ chmuřil se po nedělním vstupu do FORTUNA:LIGY trenér Michal Bílek.

Hodnotí se vám druhá výhra 2:1 v sezoně lépe, než ta první s Brestem?

„Určitě. Především jsme byli efektivní, dvě šance jsme si vytvořili a dvě dali. Soupeř hrát ve druhé půli dobře a slušně kombinoval, my jsme se k nim pořádně nedostali. Chybí nám hodně hráčů, je to znát, třeba nyní hraje úplně jiný střed zálohy, než na konci soutěže. Kluci dělají, co můžou, odpracovali to na sto procent. Jsme rádi, že jsme to utkání zvládli, protože to bylo nesmírně těžké.“

Celkem vám chybí deset hráčů (Bucha, Čermák, Kalvach, Kopic, Hejda, Kaša, Havel, Staněk, Gabriel, Míka). Už jste v kariéře někdy zažil takovou kalamitu?

„Zranění k fotbalu patří, ale tohle je extrém. Vesměs jde o nešťastná zranění. Třeba kdy vás někdo zalehne, vznikne z toho problém s kolenem a musíte na operaci (Milan Havel). Kalvach špatně došlápl a má z toho přetrhané vazy v kotníku, další hráč má přeražený nos. Je to nepříjemné, ale co se dá dělat. Čeká nás perné období, nevypadá to, že by se hráči rychle vraceli zpátky. Ale je to šance pro ty druhé.“

Tušíte, kdo by se mohl vrátit na hřiště nejrychleji?

„Těžko říct. Přál bych si, aby to šlo co nejrychleji, ale některá zranění jsou dlouhodobá, třeba Lukáš Kalvach. Do čtrnácti dnů by se snad mohl zapojit Milan Havel, uvidíme, jak na tom budou Hejda, Bucha. U dalších to zatím nemůžu říct, nemám od doktorů informaci, kdy přesně budou k dispozici.“

Těší vás alespoň, že vás drží klíčoví hráči jako Brabec a Beauguel?

„Kuba (Brabec) hraje opravdu dobře, ty dva ostré zápasy sehrál výborně. Na soustředění se k nám připojil (po dovolené po mistrovství Evropy) na čtyři dny, odehrál tam s námi jeden zápas. Proti Brestu i teď s Boleslaví byl výborný, stejně tak teď Pernica, který měl zdravotní problémy a nějakou dobu nehrál. Bogy (Jean-David Beauguel) je náš klíčový hráč, stěžejní útočník, vybojuje spousty balonů. Jsem s nimi hodně spokojený. Jsem za to rád, vždycky v týmu potřebujete stěžejní hráče, na které se dá spolehnout.“

Jaká je pozice Radima Řezníka?

„Sice je to zkušený hráč, ale i pro něj to bylo proti Boleslavi těžké. Na soustředění s námi nebyl, vypadalo to, že si bude hledat nový klub. V situaci, co jsme byli, jsme ho vzali nazpátek. Dal důležitý gól a odevzdal solidný výkon. Před gólem Milana Škody se nechal se obejít (od Ewertona), byla to chyba, ale v té době už toho měl plné zuby.“

Jak to vypadá s Adrielem Ba Louou, který pod vámi chodí do zápasů jako náhradník?

„Jednoznačně je to dobrý hráč. Je třeba, aby hrál zodpovědně, to se mu úplně nedaří. Měl také zdravotní problémy, nějaký čas s námi netrénoval. Záleží jen na něm, když bude hrát poctivě, i on má šanci.“