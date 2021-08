Bílek: Střídání se nám povedlo. Chválil Káčera, co změna kapitána?

Počtvrté po sobě jste zvítězili 2:1. Jak to děláte?

„Moc si toho výsledku cením, v první půli hrála Bohemka velmi dobře, vlétla na nás a my měli zpočátku problémy. Do druhé půle jsme udělali jednu změnu (Beauguel za Mosqueru), přeskupili jsme to a bylo to daleko lepší. Hlavně úvodních 30 minut po přestávce od nás bylo opravdu velmi dobrých, v závěru jsme přečkali jejich nápor, bylo to trošku se štěstím. Musím kluky za dnešek pochválit, těžko se tady bude vyhrávat.“

Co vás vedlo ke změně do druhého poločasu?

„První půli se Mosquerovi moc nedařilo, proto jsme udělali změnu a dali dopředu Bogyho (Jeana-Davida Beauguela), abychom byli nebezpečnější. Naše hra se zvedla, daleko víc jsme podrželi míč a byli pro soupeřovu branku nebezpeční. Zatlačili jsme je do defenzivy a vytvářeli si nebezpečné situace. Ten krok se povedl, jsem rád, že to kluci odpracovali na sto procent. Bylo to nesmírně těžké, hlavně závěr utkání.“

Jak vypadá zdravotní stav Jeana-Davida Beauguela, kterého jste nechali od začátku na lavičce?

„S Brestem hrál část první půle, pak nebyl úplně stoprocentně fit. Dohodli jsme se, že na Bohemku půjde jako střídající hráč. Mysleli jsme si, že odehraje menší část, ale situace si to vyžádala.“

Bohemians - Plzeň: Káčer krásným obstřelem otočil na 2:1 pro Viktorii!

Těší vás, že si mužstvo poradilo s agresivitou Bohemians?

„Sehráli jsme sérii utkání, která šla rychle za sebou, přesto hráči vypadají fyzicky dobře, těší mě to, i když jsme v sestavě oproti Brestu nedělali velké změny (pouze Chorý za Beauguela). Jsem rád, že to zatím šlape. Vyrovnat se Bohemce v nasazení není jednoduché, nám se to podařilo. Ve druhé půli jsme ukázali, že se dovedeme bít o výsledek. Bohemka měla v závěru šance, podržel nás Hruška. Je to velmi cenné vítězství.“

Co stojí za vzestupem formy Miroslava Káčera, autora vítězné trefy?

„Míra dneska odvedl velmi dobrý výkon. Rozhodl utkání a byl velmi platný i při držení míče, důrazu a agresivitě. Vyždímal se na sto procent. Po zranění několika středových hráčů dostal prostor a chytil šanci. Pracuje výborně, moc rád, jeho práce je vidět nejen na tréninku.“

Souhlasíte se změnou kapitána, kdy Lukáš Hejda nahradil Jakuba Brabce?

„Kapitána si zvolili hráči, vybrali Lukáše Hejdu. Brába s Pernicou jsou jeho zástupci. Tak to má být, že kapitán je kluk, kterého si zvolí kabina.“

Bohemians - Plzeň: Puškáč suverénně proměnil pokutový kop, 1:0!