Káčer dal krásný gól: Biju se o sestavu. Nahrávka? To slyšel celý stadion

Byl to na Bohemce hodně těžký zápas?

„Ano, vstup nám nevyšel podle představ, mám pocit, že už v první minutě to tam hořelo. Trošku nás to zaskočilo. Ale ke konci prvního poločasu jsme se do toho dostávali, vytvořili si nějaké šance, ale nedali gól na 1:1. Do druhého poločasu jsme nastoupili velmi dobře, soupeře agresivně napadali. Jsme rádi, že jsme to otočili a zvítězili.“

Řekl jste si Chorému o přihrávku před vítěznou trefou?

„Myslím, že to slyšel celý stadion. Jsem rád, že mě viděl, jsem ještě radši za to, že to tam takhle padlo.“

Bohemians - Plzeň: Káčer krásným obstřelem otočil na 2:1 pro Viktorii!

Čím to, že se vám takhle vydařil start do sezony?

„Když vyhráváme každý zápas 2:1, není se o čem bavit. Výsledkově je to super, herně je samozřejmě kam se posouvat. Budeme se na tom snažit pracovat, abychom gólů stříleli co nejvíc a zápasy dovedly do dalších výher.“

Jste venku silnější, než v minulé sezoně?

„Jdeme do zápasu s tím, že nemáme co ztratit, od začátku do konce se snažíme sprintovat, jezdit a nechat tam všechno, po zápase pak můžeme zregenerovat. Je super, že jsme ty zápasy venku zvládli.“

Jak se vyrovnáváte s konkurencí uprostřed zálohy?

„Každý z nás tady má kvalitu, proto jsme v Plzni. Jsem rád, že jsem dostal šanci, snažím se ji co nejvíc využít, uvidíme, jak to bude, až se kluci vrátí po zranění. Bít o místo v sestavě se určitě budu jako každý, budeme se navzájem podporovat, abychom vítězili jako tým.“

