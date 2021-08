Chytrý Fleišman, lepšící se Sor, super Lischka a efektivita. Co ukázal Baník?

Co rána na bránu, to gól. A hned pětkrát! Baník proti slaboučkému Zlínu (5:1) předvedl neuvěřitelnou efektivitu. Až po páté trefě, kdy už bylo dávno rozhodnuto, nechal taky trochu zachytat brankáře Dostála a nakonec i jednou inkasoval po tečované střele. „Byl to kvalitní fotbal, který se lidem musel líbit,“ pochvaloval si ostravský trenér Ondřej Smetana, jemuž perfektně vyšly změny v sestavě. „Ale radši bych vyhrál jen 1:0 a z Jablonce si odvezl minimálně bod,“ dodal. Co ještě FCB před necelými pěti tisíci fanoušky ve Vítkovicích ukázal?

Jde to i bez Jánoše Podruhé za sebou nastoupil Baník bez ryzího defenzivního záložníka, neboť Adama Jánoše trápily zdravotní problémy a Filip Kaloč klasickou šestkou není. Kvalitě hry to nicméně neuškodilo, naopak díky spolupráci s Danielem Tetourem měli Ostravští navrch v kreativitě a neutrpěla ani obranná složka. A to je hlavně do budoucna velmi dobrá zpráva pro FCB. „Jány vypadnul, protože byl nemocný. Ale už na konci jara jsme si zkusili, že to jde i takhle,“ vysvětloval trenér Ondřej Smetana. „Nicméně taky Kaly potřebuje plnit defenzivní pokyny a umět bránit. Za mě je to hráč na pozici číslo šest nebo osm, nerozlišuju, jestli je vyloženě někdo defenzivní štít. To platí i pro Tetyho, taky umí bránit a pracovat dozadu. Středoví záložníci musejí být komplexní,“ dodal. Baníku nyní kvůli zdravotním problémům chybí defenzivní záložník Adam Jánoš • Foto Pavel Mazáč / Sport

Konstruktivní a produktivní Lischka Dva góly Davida Lischky jsou samozřejmě super nadstavba, ale za vyzdvihnutí stojí hlavně stoperův klid na míči, snaha o konstruktivní a ideálně nebezpečné řešení pro soupeře i v těžkých situacích pod tlakem (byť se občas nemusí vyplatit) a doplňování útoků. Pozitivem je, že Baník ze sparťanského hosta nechce mít druhého Patrizia Stronatiho, ale chce spíš pilovat jeho silné stránky. „Snažíme se je využívat. Se Ziem jsou trošku rozdílní, Davidův přínos do postupného útoku je jasnější. Má dobrou kopací techniku, rozehrávku, do týmu dobře zapadl. Navíc si myslím, že vzhledem k tomu, že skoro rok nehrál, bude jeho forma ještě gradovat. Potřebuje čas, ale na nás trenérech je, abychom s ním pracovali a pomohli mu,“ naznačil důvěru kouč Ondřej Smetana. Baník - Zlín: Ostrava rozebrala šílenou defenzivu hostí, na konci krásné akce stál Lischka, 3:0

Almási Kuzmanovič? Naděje Vysoký a silný hrot v podobě Ladislava Almásiho a pod ním šikovný všudybýlek Nemanja Kuzmanovič, jehož hlavní parketou je úder z druhé vlny. Na tuhle útočnou dvojici Baník v úvodu sezony sází, zdá se, že by to mohlo klapat. V generálce v Zabrze dvakrát udeřil Srb, v Jablonci ani jednomu ke gólu nechybělo mnoho a proti Zlínu už slavil premiérovou trefu Slovák. Byť se Almásimu úvod úplně nepovedl, postupem času se lepšil, sklepával míče a byl odměněn. „Je to pro něj pozitivní povzbuzení. Od začátku nám ukazuje, že góly dávat umí. Proto je v sestavě, proto je v Baníku. Laco je pracovitý, je na něm vidět radost a energie, po tréninku ho musím stahovat ze hřiště, protože on by si furt kopal, střílel a zaměstnával ostatní členy realizáku, aby mu nahrávali a naráželi. Jeho motivaci kvituju, takhle hladoví by měli být všichni,“ usmíval se Ondřej Smetana. Baník - Zlín: Tetour obral Hrubého a předložil gólový pas Almásimu, 4:0

Sor si zasloužil základ Už nebylo kam uhnout, nigerijský rychlík Yira Sor si o základ řekl nejen zlepšeným přístupem a povedenou přípravou, ale i skvělým nástupem do utkání v Jablonci. Aktuálně působí svěžejším dojmem než Brazilec Carlos De Azevedo, realizační tým na to správně reagoval. „Dostal nás pod tlak a o sestavu si řekl. V áčku je pět nebo šest měsíců, udělal se s ním kus práce. Zlepšuje se. Na začátku, když jsme s ním mluvili, měl svou hlavu, ale teď ho kluci vzali. Je do mužstva víc vtažen jako jeho součást, vnímá, plní líp defenzivní pokyny, což se odráží na celkovém výkonu. Vstřelil první gól, musí v tom pokračovat. Zaujal nás, snad s ním pracujeme dobře,“ uvedl Ondřej Smetana. Baník - Zlín: Děravou obranu Fastavu famózně vyškolil Sor, 2:0