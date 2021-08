Stopka pro dva sudí. Laňka měl být za kop na Plavšiče vyloučen

Jeden zápas stop. Takový je verdikt Komise rozhodčích směrem k Janu Machálkovi, který řídil duel mezi Bohemians a Plzní, a Ondřeji Pechancovi, jenž měl na starost zápas Teplic se Slavií. Největší pochybení se podle předsedy KR Radka Příhody odehrálo právě Na Stínadlech, kde měl vstoupit do hry i VAR Karel Hrubeš a přispět k vyloučení Denise Laňky za šlapák do citlivých partií Srdjana Plavšiče.

Potrestaným rozhodčím byl vyčítán i nekonzistentní metr v posuzování zákroků, nikoli však tendenčnost. Jinak ale měl pro výkony ve druhém kole Příhoda i slova uznání. „Vidím to tak, že kolo nedopadlo špatně. Máme tu nějaké chyby, ale myslím, že to je normální. Jsme tedy v globálu spokojení, ale jsou tam dva zápasy, o kterých budeme hovořit,“ prohlásil šéf sudích.

SESTŘIH: Teplice - Slavia 1:3. Super Schranz rozhodl hattrickem ve velkém stylu

Když se pozastavíme právě u prvního zápasu Teplic se Slavií, co jste vnímali jako největší problém?

„Za nás je priorita chránit zdraví hráčů. A viděli jsme moment, kde měla být udělena červená karta hráči Teplic Denisu Laňkovi. Pro rozhodčího to nebylo jednoduché, měl to v zákrytu, nicméně zodpovídá za výroky na hrací ploše. Každopádně chtěli bychom po VARu (Karlu Hrubešovi), aby do této situace vstoupil a rozhodčího opravil.“

Pokud jde o zápas Bohemians s Plzní, kvůli čemu jste ve výsledku omezili delegaci panu rozhodčímu Machálkovi a asistentu Šimáčkovi na jedno utkání?

„Bylo tam více momentů. Asistent ve druhé minutě odmával ofsajd, ale pro nás to byla naprosto přehledná situace, kdy se ofsajd mávat neměl. Rozhodčí Machálek zase dobře počkal, až se situace dohraje, a nedošlo tedy k zastavení hry. Nicméně asistent Šimáček tam pro nás pochybil docela hodně.“

SESTŘIH: Bohemians - Plzeň 1:2. Další triumf Viktorie, Káčer krásným obstřelem otočil

Když jste nabádali před sezonou rozhodčí, aby více pouštěli hru, ukázalo druhé kolo limity tohoto přístupu?

„Je to o rozhodčím a jeho zkušenostech. My pořád chceme, aby se hrál fotbal, aby se nepískaly drobnosti. Ale je potřeba rozlišit, kdy to přestupek je a kdy není. V Teplicích jsme udělili kolo hlavnímu rozhodčímu za to, že jeho posuzování bylo podle nás nekonzistentní na obě strany. Jednou pískl malý přestupek, pak větší, pak obráceně. Kromě toho máme kolo pro hlavního na Bohemce, a to zejména ve druhém poločase, kdy to bylo podle nás taky nekonzistentní. Větší přestupky nepískl, potom menší pískl, anebo obráceně, a to na obě strany.“

Nekonzistentní ale neznamená tendenční?

„To rozhodně ne. Kdybychom to tam cítili, dopadlo to jinak.“

Fanoušci řešili ještě situaci v Uherském Hradišti a neuznaný gól, kdy se balon pohyboval na čáře. Jak tuto situaci viděl VAR a vy?

„Tyto momenty jsme si promítali a respektujeme rozhodnutí sudích na hrací ploše, jelikož to z dostupných záběrů není možné vyhodnotit.“

Slovácko - Dynamo: Králik měl na hlavě vyrovnání, Kadlec však míč na čáře zastavil! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Co se dále řešilo, byl gól Miroslava Káčera, kdy se Beauguel nacházel v ofsajdovém postavení. Co rozhodlo, že byl gól nakonec uznán?

„Pokud jde o tuto situaci, je pro nás priorita postavení hráče Plzně. Beauguelova vzdálenost od brankáře Bohemians Bačkovského byla více než jedenáct metrů. Střelec Plzně Miroslav Káčer nestál v dráze, kde se nacházel jeho spoluhráč. Takže gólman dle našeho názoru dobře viděl v době střely balon a pro nás to ofsajd není.“

Theo Gebre Selassie si ještě stěžoval na první žlutou kartu v zápase proti Spartě. Vnímal jste, že první žlutá karta v tomto zápase padla správně?

„Musíme si říct, že jsme to viděli všichni, co jsme tady a vyhodnotili jste to stejně jako my. První žlutá karta je v kompetenci rozhodčího a druhá žlutá je taky v pořádku.“

Fanoušci Slavie se pak dožadovali penalty po zákroku Tomáše Grigara na Stanislava Tecla. Vy jste ale toho názoru, že sudí rozhodli správně.

„Postupovali jsme z možných záběrů, který má VAR. Ten záběr jsme vám dnes pustili, a až ho uvidíte, nebo ho budete moct pustit fanouškům, tak uvidíte, že v podstatě se nejednalo o přestupek a sudí rozhodli správně (Tecl začal padat ještě před kontaktem s Grigarem, pozn. aut.). Nicméně respektujeme rozhodnutí na hrací ploše a fakt, že nebylo potřeba ani Teclovi udělit kartu.“