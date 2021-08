Liga očima fanoušků: zmatek v Teplicích, sparťané už berou Vrbu

Druhé kolo FORTUNA:LIGY dostalo na tribuny množství fanoušků, kteří se konečně mohou vracet na stadiony. Jak vypadaly zápasy očima těch nejvěrnějších? V Teplicích by se mělo zlepšit občerstvení, na Spartě chválí trenéra Pavla Vrbu. V Plzni je spokojenost s výsledky, ale rozpaky nad posilami. A co na Bohemians či v Ostravě? Nabízíme tradiční rubriku Liga očima fanoušků.

Druhé kolo a další výhra Slavie, tentokráte v Teplicích. Zařídil ji hattrickem nováček Ivan Schranz. Zatím to vypadá, že bude v našem dresu zářit, a jsem velmi zvědavý, zda dostane příležitost ukázat se v Budapešti. Zatím to vypadá, že tým je skvěle složený a jediné pozice, které nás trápí, jsou ty v obraně. Na druhou stranu Kačaraba předvádí výkony, které jsme moc nečekali. Do Teplic odjelo tradičně velké množství slávistů, kteří obsadili nejen hostující sektor, ale i mnoho míst na jiných tribunách. Trochu nepořádek v tom udělal domácí klub, který spustil prodej vstupenek na zápas bez součinnosti se Slavií. Proto ihned začalo nekontrolované nakupování lístků přímo přes teplický rezervační systém. Nakonec se na chybu přišlo a vstupenky se dostaly i do Slavie, která je následně přerozdělila fans skupinám. Slibované zlepšení občerstvení pokulhávalo tak, že domácí klub vydal oficiální omluvu. Co dodat… Asi nic, tak jen držme palce Slavii, ať přiveze z Budapešti skvělý výsledek!

VIKTORIA PLZEŇ

Dva útočníci? To beru!

Začátek sezony? No, měl jsem strach. Ale čtyři zápasy, čtyři výhry, vše se skóre 2:1. Vypadá to dobře a to máme na marodce půl mužstva, což se hned tak nevidí. Jenže, druhá stránka věci: ty chyby, co se nám stávají, to nejde. Vím, že v Jerevanu to nic neřešilo, ale prvoligový hráč tohle dělat nemůže. Nebo ne na této úrovni. Na Bohemce se nám ze začátku moc dobře nedýchalo. Byli jsme mačkáni, tlačeni a dostali jsme branku. Zaslouženě. Potom se hra vyrovnala a po pauze jsme hráli i na dva útočníky, skvělá věc! Přineslo to ovoce, v tabulce máme šest bodů.

Posily? Já nevím, nemám z nich úplně dobrý pocit. Jeden dělá kopance vzadu a ten druhý vpředu nic moc nevymyslí. Snad se rozehrají, docela by to pomohlo. Tenhle rok jde z pražských „S“ docela strach. Do hlediště možná bude moct i víc lidí, jenže… zase to „ale“. Musíš mít píchanec a do toho se mi fakt nechce. A nechat si ho dát jen proto, abych měl jednodušší život, to je zrůdnost. Čest královně Viktorce, celý covid z Česka navždy pryč! A vláda s ním!

KOVI. 53 LET, KOORDINÁTOR DISTRIBUCE