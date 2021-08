Považanec: tichý (a vláčný) génius. Obstál i při výbuchu, zamíří ještě výš?

Bylo to jako náraz do zdi. Jablonec proti Celtiku absolutně nestíhal, už v 16. minutě prohrával o dva góly. Domácí hráči byli všude druzí, nechávali soupeře klidně kombinovat a sami se před balonem schovávali.

Až na jednoho.

Jakub Považanec ve středu hřiště obstál i ve srovnání s mezinárodní kvalitou. V herním sebevědomí, práci s míčem i soubojích zcela určitě. Zatímco parťáci Miloš Kratochvíl a zejména Vojtěch Kubista jen stěží chytali tempo zápasu, borec s číslem sedm hrál to svoje.

Skvěle přebíral míč, vymotával se s ním i proti přesile a dobře jej distribuoval dál. Předvedl 47 úspěšných akcí a rozdal 32 přesných přihrávek, z toho dvě gólové. V prvním poločase převzal míč od Jakuba Martince a z druhého doteku jen poslal za obranu na nabíhajícího Václava Pilaře, který snížil na 1:2.

Ve druhé půli domácí dispečer naopak levačkou otočil hru na rozběhnutého Tomáše Malínského, jehož lob si do vlastní brány srazil Nir Bitton. V obou gólových akcích uplatnil rodák z Banské Bystrice skvělý přehled, rychlou myšlenku i precizní kopací techniku.

„Povi je fotbalovej hráč, který se nebojí balonu. Je kreativní, umí dát přihrávku na čtyřicet metrů, nebojí se jít do složité situace, je pro nás hodně důležitý. Má toho za sebou dost a je to vidět,“ vykládal trenér Petr Rada na adresu hráče, který v Jablonci začíná už šestou sezonu.

Do české ligy však Považance uvedla Dukla, která si ho v roce 2014 vyhlédla v Banské Bystrici. „Dvakrát jsme s ní hráli a Kuba se nám pokaždé líbil. Zájem o něj měl tehdy i Slovan Bratislava, ale my jsme si pro něj do Banské Bystrice zajeli,“ vzpomíná tehdejší kouč Dukly Luboš Kozel. Čím ho Považanec upoutal?

„Je to technický a konstruktivní středopolař, který má dobrý driblink a umí se s míčem rozběhnout. Proto jsme s ním počítali na desítku. Ale pak jsme ho zkusili na defenzivnější pozici a ukázalo se, že když chce, umí i bránit. Má výborné čtení hry a skluz, zezadu uplatní víc i svou rozehrávku a dlouhý míč za obranu,“ líčí Kozel.

Defenzivního záložníka hraje Považanec i v Jablonci, kam přišel po třech sezonách v Dukle. A po aklimatizačním půlroce se stal nepostradatelným členem základní sestavy. Komplexní hráč má snad jedinou slabinu – průměrnou rychlost. Bylo to vidět i proti Celtiku, kdy sice obral kapitána Calluma McGregora o míč, ale ve sprinterském souboji pak o výhodu přišel.

„Kuba není pomalý, ale chybí mu dynamický projev,“ uznává Kozel. „Navíc někdy vypadá, že ho hra nebaví, je takový vláčný. A z hlediska kondice má rezervy, na konci zápasů většinou uvadal, místo toho, aby byl výraznější,“ dodává další vážné minusy.

„Střídal jsem ho, protože toho měl už dost a v neděli zase hrajeme,“ přiznal Rada po Celtiku. Považancovi však vyčítá něco zcela jiného. „Všechno dobrý, jen by měl víc mluvit, aby hráče kolem sebe usměrnil. Ale to už bude v tomto věku těžké,“ dodal s povzdechem. „Je to flegmatik, i v soukromí tichý, hodný kluk. Není to lídr a rafan,“ krčí rameny Kozel.

Před dvěma lety o slovenského špílmachra projevila zájem Plzeň, ale k dohodě nedošlo. Může i ve třiceti pomýšlet na ještě lepší adresu? Pokud bude pokračovat ve výkonech jako proti Celtiku, nedá se to úplně vyloučit. Dobří fotbalisté jsou v kurzu pořád.

„Je v nejlepších letech,“ říká Kozel. „Uvidíme, zda nějaký krok výš ještě udělá.“

Jakub Považanec proti Celtiku odehraných minut 86 asistence 2 úspěšných akcí 47 (67 %) přesných přihrávek 32 (76 %) přihrávek do finální třetiny 7 (64 %) vyhraných obranných soubojů 8 (73 %) faulů 0

Zdroj: Wyscout