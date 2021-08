Do druhé půle jsme vstoupili vlažně, zlobil se Vrba. Co je s Dočkalem?

Žádná krasojízda to nebyla, hlavně v úvodu druhého poločasu Sparta na dobrých dvacet minut úplně vypadla z role. Povinnost ale nakonec splnila a po domácí výhře 2:0 nad Karvinou zůstává v lize stoprocentní. „Ve finální fázi jsme byli nepřesní, do druhého poločasu jsme vstoupili vlažně,“ nebyl spokojený trenér Pavel Vrba.

Vítězství máte, s předvedeným výkonem ale úplně spokojený nebudete, že?

„Tři body jsou důležité. Jsem rád, že jsme se dostali i do několika dalších příležitostí. Kazilo to, že jsme ve finální fázi byli nepřesní a šance neproměňovali. Zápas pro nás mohl být v mnohem větším klidu. Mrzí mě, že jsme v koncovce byli nedůslední.“

Máte za sebou šest zápasů v rozmezí pouhých osmnácti dnů. Mohlo se to v utkání projevit?

„Zápasů je strašně moc, ta zátěž je opravdu velká. Limituje nás, že máme některé hráče zraněné, což je trochu problém. Je škoda, že nemůžeme využít třeba oba Krejčí. Někteří ze zraněných hráčů by proti Karviné určitě nastoupili, pokud by byli fit.“

Čím si vysvětlujete mizernou pasáž v úvodu druhého poločasu?

„Nastoupili jsme do toho vlažně. Karviná tam nedohrála některé situace. Pak jsme sice měli zase navrch, ale je určitě chyba, že k takovému úseku hry vůbec došlo.“

Může vás těšit alespoň to, že jste podruhé za sebou v lize neinkasovali?

„Když budete hrát proti takovým mužstvům, je defenziva důležitá. Ale musíme udělat větší nadstavbu. Budu chválit za obranu, nula je fajn. Ale v ofenzivě jsme měli být přesnější, několikrát jsme navíc Karviné nabídli možnost rychlého brejku. Po křídlech jsme se docela prosazovali, ale ve středu hřiště jsme ztráceli míče. Na to si musíme dát pozor.“

V nominaci na utkání chyběli Panák s Julišem. Bylo to v reakci na blížící se odvetu s Monakem?

„V případě Panáka určitě. Po dlouhodobém zranění teď měl výrazně větší zátěž. Co se týká Juliše, uvidíme, jak to s ním bude. Vrátily se mu problémy, které měl dřív. Uvidíme, jak to bude v neděli na tréninku.“

A další zranění hráči?

„Pro odvetu s Monakem nebudou k dispozici. Navíc budeme čekat, jak to bude s Bořkem.“

Zkušený záložník musel střídat pro problémy s kolenem už v poločase. Máte zprávy, jak to s ním vypadá?

„Musí na vyšetření do nemocnice, podle toho uvidíme. Začal mít problémy s kolenem, ale nechci spekulovat. Dozvíme se to po testech, teď bližší informace nemám.“

Nezvažovali jste s ohledem na náročný program a marody také odklad?

„Bavili jsme se o tom, ale dostali jsme informaci, že by s tím Karviná nesouhlasila. Dál už jsme to neřešili.“