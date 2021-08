Slavia v Mladé Boleslavi: Dvakrát VAR, Šedovo déjà vu i neviditelný mentor

Byl to zápas, který vzbudil hodně emocí už před úvodním hvizdem kvůli cenám lístků do hostujícího sektoru. A nervy pracovaly i na hřišti, kde do děje utkání dvakrát zásadně vstoupil VAR. Slavia vyhrála v Mladé Boleslavi 2:0 i díky recidivě domácího gólmana Jana Šedy, kterou potrestal Jan Kuchta. Čím ještě duel ve velkém vedru zaujal?

Neuznaný Skalákův gól Jiří Skalák po dvou zápasech dostal znovu důvěru v základní sestavě a byl na hřišti znát. Bývalý sparťan nejprve málem využil zaváhání Ondřeje Kúdely a v 19. minutě už skóroval elegantním obloučkem přes Ondřeje Koláře. Jenže videorozhodčí Pavel Franěk usoudil, že těsně předtím fauloval Oscara, a tak gól nakonec neplatil. Skalák do slávistického beka skutečně strčil, ale šlo o diskutabilní moment. „Viděl jsem to asi tak, že kdyby se to stalo na druhé straně, gól normálně platí. Víc bych se k tomu nechtěl vyjadřovat,“ pravil domácí stoper Ondřej Karafiát, který v Mladé Boleslavi hostuje právě ze Slavie. Mladá Boleslav - Slavia: Skalák odstrčil Oscara a přeloboval Koláře, gól! Ale zasáhl VAR

Šedova noční můra Jan Kuchta musí budit Jana Šedu ze sna. V předminulé sezoně ještě v barvách Liberce potrestal jeho špatnou práci nohama s míčem gólem do prázdné branky – a v sobotu předvedl něco podobného. Slávistický forvard obral domácího gólmana o míč a dovezl jej až za čáru. To favorita uklidnilo. „Věděl jsem, že brankář domácích má problémy s rozehrávkou, připravil jsem si ho tak, abych to dopresoval. Chtěl jsem, aby balon, který do mě nastřelil, skončil ještě ve hřišti a povedl se mi neskutečný první dotek. Dal jsem si balon před prázdnou bránu a dorazil to tam,“ líčil Kuchta. Mladá Boleslav - Slavia: Šedova hrubka, Kuchta brankáře obešel a poslal hosty do vedení! 0:1

Smržův zkrat Další direkt inkasovali domácí v nastavení první půle, kdy VAR odhalil úder loktem Vojtěcha Smrže do Ondřeje Lingra. V tomto případě byl hlavní sudí Miroslav Zelinka z obliga, k souboji došlo bez míče, mimo těžiště hry. Smrž, který v Mladé Boleslavi hostuje z Karviné a dostal překvapivě šanci na úkor Marka Matějovského, předvedl nepochopitelný zkrat. „Nejdřív tam byla nedovolená hra tělem, ale reakce od Vojty Smrže byla nepřiměřená, neměl by si to dovolit, obzvlášť když už běžel nastavený čas prvního poločasu. Pro nás to bylo oslabení,“ přiznal domácí kouč Karel Jarolím. Mladá Boleslav - Slavia: Smrž loktem zákeřně udeřil Lingra, po zásahu VAR dostal červenou

Žalostná produktivita Neschopnost trestat soupeře stála Slavii hořké vyřazení z Ligy mistrů – a trápila ji i v Mladé Boleslavi. Ačkoli hrál mistr celý druhý poločas proti deseti a vytvořil si řadu šancí včetně nájezdů Ubonga Ekpaie a Stanislava Tecla, pojišťovací druhý gól vstřelil až v 83. minutě Ivan Schranz. „Byli jsme nekvalitní ve finální fázi, několik brejků jsme uspěchali. Ten uklidňující druhý gól mohl přijít dřív,“ uznal autor vítězné trefy Jan Kuchta. Mladá Boleslav - Slavia: Sima si vyměnil míč s Ekpaiem, dělovkou prověřil Šedu