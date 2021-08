Jemelka zpět v Olomouci. Jenže na jak dlouho? Zájemci se vyptávají...

Po čtyřech měsících soutěžní zápas, dokonce po deseti v dresu Sigmy. Obránce Václav Jemelka (26) je po nepříjemném svalovém zranění a hostování v belgickém Leuvenu zpět. Připraven dostat se v Olomouci do formy a třeba se ještě v tomto přestupovém období poprat o další zahraniční angažmá. „Čekám, co bude,“ říká člen širšího kádru české reprezentace. Zájemci se vyptávají...

Před dvěma týdny konečně poprvé prubnul přední stehenní sval, který ho možná připravil o EURO, v zápase třetiligového béčka.

Pak měl Václav Jemelka naskočit v Edenu proti Slavii, kde Sigma chtěla vyrukovat v systému se třemi stopery. Duel se však na popud mistra odložil. Takže nic.

„Možná dobře, protože vůbec nevím, jak bych to dal. Cítil jsem, že to ještě úplně není ono,“ říká na rovinu chlapík, jenž v lize naskočil až o předchozím víkendu proti Českým Budějovicím (3:3).

„Ve vedru to bylo těžké, ale jsem strašně šťastný, že jsem zpátky na hřišti. Vím, že ideální to nebylo. Musím se zlepšit, abych hráče zase přeskakoval a byl silnější, rychlejší. Praxe a kondice přijde,“ věří.

O tom vzhledem k Jemelkovým kvalitám nikdo nepochybuje. Fortune Bassey, nová ofenzivní hvězda Dynama, ho sice dost trápil, ale je jen otázkou času, kdy se dynamický bek dostane do bývalé formy.

A bude opět konstruktivně rozehrávat, podporovat ofenzivu, včas křižovat rychlé útočníky, vyhrávat souboje. Tak jako dřív.

„Teď je můj největší cíl natrvalo se dostat do sestavy, což nebude vůbec lehké. Chci podávat dobré výkony a zase ukázat, že mám na to se ještě někam posunout. Minule jsem odešel také úplně na poslední chvíli,“ připomíná Jemelka říjnový „last minute“ odchod do Leuvenu.

Byť se mohlo zdát, že uničovskému rodákovi se sen o dalším zahraničním angažmá v tomto přestupovém okně rozplynul kvůli dlouho se nevstřebávajícímu svalovému otoku a trhu ovlivněnému covidem i evropským šampionátem, v příštích týdnech může být vše jinak.

„Zhruba čtyři kluby se mě v posledních dnech vyptávaly, jestli už je Vašek stoprocentně zdravý. Jsou mezi nimi i zajímavé destinace, což mě utvrzuje v tom, že minulou sezonu v Belgii zvládl perfektně,“ přiznává hráčův agent Roman Brulík.

Aby však případně došly všechny strany k nějakému konsensu, musí olomoucké vedení obrousit své dlouhodobé finanční požadavky. Ty o jednom milionu eur, tedy zhruba 25 milionech korun, jsou v této zvláštní době a po Jemelkových zdravotních problémech nereálné. Sci-fi.

Přesun Patrizia Stronatiho z Baníku do maďarského Puskáse za podobnou cifru byl ojedinělý.

„Vašek by rád ven, ale respektujeme, že má v Sigmě smlouvu. Přesun by musel dávat smysl všem,“ dodává manažer.

„Čím dál víc se ukazuje, že západnímu trhu nyní vládnou projekty typu hostování s opcí nebo s povinnou opcí. Vzpomeňme třeba na původní model Tomáše Součka ve West Hamu nebo Michaela Krmenčíka ve Slavii,“ podotýká Brulík.

Do tří týdnů bude definitivně jasno.

